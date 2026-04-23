إسرائيل على مفترق طرق: بين التآكل الداخلي والفرصة التاريخية

تحليل معمق للأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه إسرائيل، وتقييم لمستقبلها في ضوء التحديات الداخلية والخارجية.

في ذكرى تأسيسها على أنقاض فلسطين المحتلة، تقف إسرائيل اليوم أمام اختبار مصيري، تواجه فيه لحظة حاسمة تحدد مصيرها. على الرغم من الإنجازات الاقتصاد ية والتكنولوجية الهائلة التي حققتها على مدار 78 عامًا، إلا أنها تعاني من أزمات سياسية واجتماعية عميقة تهدد أسسها.

هذه الدولة، التي تقدم قصتين متناقضتين – قوة تكنولوجية واقتصادية عظمى من جهة، ودولة تعاني من نظام سياسي متصدع ومجتمع منقسم وقيادة متخبطة من جهة أخرى – تواجه خطر الانضمام إلى قائمة الدول المندثرة مثل الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا. تتعمق الأزمة الداخلية بسبب سياسات حكومة اليمين المتطرفة، التي تعيق عمل النظام القضائي من خلال نقص القضاة وتجاهل السلطة القضائية العليا.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الحرب المدمرة على غزة إلى خسائر فادحة في الأرواح، وتدمير البنية التحتية، وركود اقتصادي عالمي، وتهديدات بإجراءات قانونية دولية. يضاف إلى ذلك، التساهل مع المتشددين دينيًا من الحريديم، الذين يرفضون الاندماج في المجتمع، مما يزيد من الانقسامات ويقوض الاستقرار. هذه العوامل مجتمعة تهدد الإنجازات الاقتصادية التي حققتها إسرائيل، والتي بلغت حوالي تريليوني شيكل ناتج محلي إجمالي للفرد، متجاوزة بذلك دولًا مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

الاستثمارات الهائلة في التكنولوجيا المتقدمة، والأنظمة الملاحية، والأمن السيبراني، والزراعة الصحراوية، كلها مهددة بالمقاطعات العالمية المتزايدة. إن مستقبل إسرائيل يتوقف على قدرتها على معالجة هذه التحديات الداخلية والخارجية. بدون ازدهار اقتصادي، لن يكون هناك أمن. وإذا أطيح بالكتلة الحاكمة الحالية، فستتاح فرصة حقيقية للتصحيح ومعالجة القضايا التي تم إهمالها.

ومع ذلك، تواجه إسرائيل تحديات ديموغرافية كبيرة بسبب ارتفاع معدلات المواليد في أوساط اليهود المتشددين وعدم اندماجهم الكافي في سوق العمل والجيش ونظام التعليم. بالإضافة إلى ذلك، تظل القضية الفلسطينية حجر عثرة، حيث تُحاصر بين التطرف واللامبالاة. يمكن إعادة هذه القضية إلى مسار أكثر عقلانية من خلال تغيير الخيارات السياسية. كما يمكن لإسرائيل إعادة بناء العلاقات مع اليهود الأمريكيين، الذين شكلوا جزءًا أساسيًا من دعمها على مر السنين.

إسرائيل تقف أمام مفترق طرق: إما أن تتعمق اتجاهات التآكل وتواجه خطر التفكك الداخلي، أو أن تُفتح نافذة حقيقية لوقف التدهور وتعزيز الدولة. هذه ليست مجرد مناظرة سياسية، بل مهمة تاريخية تتجاوز رفض نتنياهو، وتتعلق بمستقبل إسرائيل كدولة





