إسرائيل تنذر ثلاث قرى في جنوب لبنان بالإخلاء تمهيداً لقصفها بالتزامن مع مفاوضات واشنطن

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً لسكان ثلاث قرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فوراً، وذلك مع استمرار المفاوضات في واشنطن لوقف إطلاق النار. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي واسع أدى إلى سقوط آلاف الضحايا ونزوح أكثر من مليون شخص.

حذر الجيش ال إسرائيل ي، صباح الأربعاء، سكان ثلاث قرى في جنوب لبنان من ضرورة إخلاء منازلهم فوراً، تمهيداً لشن غارات جوية على تلك المناطق. جاء هذا التحذير بالتزامن مع انعقاد جولة مفاوضات رابعة بين لبنان و إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تسعى الأطراف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، بأن الإنذار يشمل قرى أرزي ومزرعة كوثرية الرز والزرارية، مطالباً السكان بالتحرك شمال نهر الزهراني. وأكد أن أي شخص يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرض حياته للخطر. وتأتي هذه التحذيرات في إطار التصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي، الذي يشن يومياً غارات جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، مخلفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، حيث أسفرت الغارات والقصف عن سقوط آلاف الضحايا، بينهم مدنيون ومسعفون، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص. ويوم الثلاثاء وحده، قتلت إسرائيل 21 شخصاً وأصابت 23 آخرين في 89 هجوماً على جنوب لبنان، وذلك رغم وجود اتفاق هش لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في السابع عشر من أبريل الماضي.

وفي المقابل، يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على القوات والآليات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، مما يزيد من حدة التوتر ويصعب الوصول إلى تسوية دائمة. وقد أعلنت واشنطن، التي تستضيف جولة المفاوضات الرابعة، أن اليوم الأول من المحادثات سار بشكل جيد وهناك تفاؤل كبير بإحراز تقدم، لكن الملفات العالقة لا تزال معقدة، وعلى رأسها تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان، حسب ما صرح به رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.

وتصاعدت حدة الهجمات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، حيث هددت إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بزعم الرد على حزب الله. وفي سياق متصل، لا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، وقد توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تصل إلى عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. كما تواصل إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية والسورية، وترفض الانسحاب وفقاً للقرارات الأممية، مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمات إنسانية وأمنية حادة، مع استمرار الانتهاكات للقانون الدولي وغياب أي أفق سياسي لحل الصراع. ويطالب المجتمع الدولي بوقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن التصعيد الميداني يبدو أنه يسبق أي جهود دبلوماسية، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة





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