إسرائيل تخصص مليار شيكل لتطبيق قانون النخبة ومحاسبة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر

الوزارة تعلن عن خطة مالية وأمنية لتأسيس بنية تحتية قضائية وعسكرية لملاحقة المتورطين في هجوم 7 أكتوبر، مع تمويل يتجاوز مليار شيكل للفترة 2026-2029.

أصدرت وزارة الدفاع ال إسرائيل ية بياناً رسمياً يوضح فيه تفاصيل الخطة المشتركة التي وضعتها وزارتي الدفاع والمالية بحكم رئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية تسلايل سموتريتش.

وفقاً لهذا البيان فقد وافقت الحكومة على ما يعرف بـ "قانون النخبة" الذي يهدف إلى محاكمة المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر المأساوي. تم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل ثلاثة مئة وخمس وأربعين مليون دولار، لتغطية نفقات الفترة من عام 2026 إلى 2029. هذا التمويل سيوجه لتأسيس بنية تحتية شاملة تشمل بناء مجمعات قضائية متخصصة، وإنشاء إدارات للنيابة العامة، وتوسيع مقر القيادة العليا للجيش الإسرائيلي، بهدف تمكين الجهازين من تنفيذ مهامهم القانونية والعسكرية بدقة وشفافية





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إسرائيل قانون النخبة هجوم 7 أكتوبر التمويل العسكري المحاكمة

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