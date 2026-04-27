إسرائيل تواجه نقصاً حاداً في مخزون الصواريخ الاعتراضية رغم الصفقات الضخمة

كشف تقرير إسرائيلي عن أن المخزون الإسرائيلي من الصواريخ الاعتراضية الباليستية لا يزال يعاني من نقص حاد، رغم الإعلانات الرسمية عن صفقات تسلح ضخمة. وأوضح التقرير أن أسباب العجز تعود إلى التبطؤ في اتخاذ القرارات الحكومية و التعقيدات الصناعية في تصنيع منظومة «حيتس». كما أشار إلى أن إسرائيل لجأت إلى استخدام منظومات بديلة مثل «مقلاع داوود»، مما قد يزيد من احتمالات وصول شظايا إلى مناطق مأهولة.

أشار تقرير نشره موقع «واللاه» ال إسرائيل ي إلى أن المخزون ال إسرائيل ي من الصواريخ الاعتراضية الباليستية، لا يزال يعاني من نقص حاد، رغم الإعلانات الرسمية عن صفقات تسلح ضخمة.

وأوضح الموقع أن وزارة الحرب الإسرائيلية كانت قد أعلنت سابقاً عن صفقة ضخمة لشراء صواريخ اعتراضية باليستية، لكن الواقع يشير إلى أن خطوط الإنتاج لم تتمكن بعد من تعويض الاستنزاف الذي تعرض له المخزون خلال الحرب، خاصة في مواجهة الصواريخ الإيرانية واليمنية. وأوضح التقرير أن أسباب العجز تعود إلى التبطؤ في اتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بتمويل الإنتاج، إضافة إلى تعقيدات صناعية في تصنيع منظومة «حيتس»، التي تعتمد على مكونات تنتج في إسرائيل والولايات المتحدة قبل تجميعها النهائي.

وأضاف أن التأخير أدى إلى فجوة واضحة بين الاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي وبين القدرة الفعلية على إعادة ملء المخزون في الوقت المناسب، رغم الجهود المتسارعة التي تبذلها الصناعات الدفاعية. كما أشار التقرير إلى أن إسرائيل لجأت خلال الحرب إلى استخدام منظومات بديلة مثل «مقلاع داوود» لاعتراض بعض التهديدات الباليستية، وهو ما قد يزيد من احتمالات وصول شظايا أو حمولات ثانوية إلى مناطق مأهولة، خاصة في حالات الصواريخ المزودة بذخائر عنقودية.

وفي موازاة ذلك، تعمل الصناعات الجوية الإسرائيلية على تلبية التزامات تصديرية كبيرة، خاصة مع ألمانيا التي وقعت صفقات بمليارات الدولارات لشراء منظومة «حيتس-3»، ما يضيف ضغطاً إضافياً على خطوط الإنتاج. ورغم التوسع في التصنيع وتوظيف عمال إضافيين، يؤكد التقرير أن التوازن بين تلبية الطلب الخارجي وتغطية احتياجات الجيش الداخلي لا يزال يشكل تحدياً معقداً في ظل استمرار التوتر الإقليمي.

كما أشار التقرير إلى أن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تواجه تحديات كبيرة في تعزيز قدراتها الإنتاجية، خاصة مع استمرار التحديات الأمنية في المنطقة. وأكد أن هذه التحديات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الصناعي لتسريع الإنتاج وتحديث التقنيات المستخدمة في تصنيع الصواريخ الاعتراضية. كما أشار التقرير إلى أن هناك مخاوف من أن يؤدي الاستنزاف المستمر للمخزون إلى ضعف في القدرة الدفاعية الإسرائيلية في حال تصاعد التوتر الإقليمي.

كما أشار التقرير إلى أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة التمويل الحكومي لدعم الصناعات الدفاعية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها في تلبية الطلبات الداخلية والخارجية. كما أشار التقرير إلى أن هناك حاجة إلى تحسين التعاون بين إسرائيل وشركائها الدوليين، خاصة الولايات المتحدة، لضمان تدفق المكونات اللازمة لتصنيع الصواريخ الاعتراضية. كما أشار التقرير إلى أن هناك حاجة إلى تطوير تقنيات جديدة لتعزيز القدرة الدفاعية الإسرائيلية في مواجهة التهديدات الباليستية المتزايدة في المنطقة





