إسرائيل تكشف تفاصيل إحباط شبكة تجسس إيرانية استهدفت أنابيب النفط في أذربيجان

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن تفكيك خلية تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تخطط لهجمات ضد خط أنابيب نفطي استراتيجي وأهداف يهودية في أذربيجان بالتزامن مع توترات إقليمية واسعة.

في تطور أمني لافت كشفت أجهزة الاستخبارات ال إسرائيل ية عن نجاحها في إحباط مخطط إرهابي واسع النطاق كان يستهدف البنية التحتية للطاقة وأهدافاً حيوية تابعة ل إسرائيل في أذربيجان .

وأوضح بيان مشترك صادر عن جهاز الموساد وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شين بيت أن الخلية الإيرانية التي تم تفكيكها كانت تسعى بشكل رئيسي لضرب خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان الذي يعد شرياناً استراتيجياً لنقل النفط الخام من حقول أذربيجان عبر جورجيا وصولاً إلى الأراضي التركية، مما يعكس طموحات إيرانية لضرب استقرار الاقتصاد الإقليمي وأمن إمدادات الطاقة الدولية. وكشفت التحقيقات الميدانية أن المخطط الإيراني لم يقتصر على خطوط أنابيب النفط فحسب بل امتد ليشمل استهداف السفارة الإسرائيلية في باكو، وبعض المعابد اليهودية، فضلاً عن اغتيال شخصيات قيادية في الجالية اليهودية المقيمة هناك. وقد تمكنت السلطات الأذربيجانية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من إلقاء القبض على أفراد الخلية الذين كانوا في مراحل متقدمة من التنفيذ، حيث ضُبطت بحوزتهم طائرات مسيرة مفخخة وعبوات ناسفة متطورة. وأكد البيان الإسرائيلي أن هذه الشبكة السرية تعمل تحت إشراف مباشر من الوحدة 4000 التابعة لقسم العمليات الخاصة في الحرس الثوري الإيراني بقيادة شخص يدعى رحمن مقدم. وفي سياق أوسع للتوترات الإقليمية تبرز المواقف الدولية المحذرة من خطورة استمرار الصراع، حيث أعرب الكرملين عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع في مضيق هرمز واصفاً إياها بالهشة وغير القابلة للتنبؤ. وعلى الرغم من محاولات روسيا عرض الوساطة بين طهران وواشنطن، إلا أن واشنطن ما زالت تتجاهل هذه المساعي، مع تركيز الإدارة الأمريكية الحالية على الضغط السياسي والاقتصادي. إن هذه الأحداث المترابطة بدءاً من إحباط المؤامرات الاستخباراتية وصولاً إلى جمود المفاوضات النووية، تؤكد أن المنطقة لا تزال تعيش حالة من الاستقطاب الحاد، حيث تستخدم طهران أذرعها العسكرية للقيام بعمليات تخريبية تهدف إلى الضغط على خصومها الإقليميين والدوليين، وهو ما يضع المنطقة على صفيح ساخن ويزيد من مخاطر الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة إذا لم يتم التوصل إلى صيغ دبلوماسية فاعلة لنزع فتيل هذه الأزمات المتفاقمة





