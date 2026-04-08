إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار مع إيران وتلتزم به على مضض

تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار مع إيران، معربة عن قلقها بشأن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. بينما صرح نتنياهو أن هذا الوقف ليس نهاية للحرب. كما يتضمن الوقف الجبهة اللبنانية أيضاً.

أفاد مصدر مطلع بأن دولة الاحتلال ستلتزم ب وقف إطلاق النار على مضض، وذلك اقتداءً بالرئيس السابق دونالد ترامب، إذ لا يزال لديها المزيد من الأهداف المدرجة على قائمتها، والمزيد من الغايات التي تود تحقيقها من خلال العمل العسكري داخل إيران . في 18 آذار/ مارس الماضي، رفض رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو الإجابة على سؤال لمراسل شبكة سي إن إن بشأن ما إذا كانت دولة الاحتلال ستوقف هجماتها على إيران في حال توصل ترامب إلى اتفاق ل وقف إطلاق النار ، لكنه أقر بأن ترامب هو 'القائد' وأنه 'حليفه'.

نقلت مصادر إعلامية عبرية عن مصادر مطلعة قولها إن 'تل أبيب' وافقت على وقف إطلاق النار مع إيران وستحترمه، لكنها قلقة بشأن الاتفاق المتوقع توقيعه بين واشنطن وطهران خلال المباحثات التي ستعقد في باكستان. ووفقًا للمصدر نفسه، فإن دولة الاحتلال تخشى سيناريو لا تُراعى فيه مصالحها، أو بعضها، في الاتفاق. وفي الوقت نفسه، صرّح مصدر في البيت الأبيض لصحيفة نيويورك تايمز بأن الاحتلال سيعلق أيضًا هجماته على إيران لمدة أسبوعين. وأكدت الصحيفة أن أربع قضايا تهم الاحتلال لا تزال عالقة بشكل مباشر في هذه المرحلة، اثنتان منها تخصان الحملة العسكرية التي شرعت 'تل أبيب' في شنها ضد إيران، وهي البرنامج النووي الإيراني، حيث لا يزال مصير اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه إيران غير واضح. كذلك، لا يوجد التزام إيراني حاليًا بالتخلي عن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كان الاتفاق الناشئ سيرفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران والحرس الثوري وشخصيات بارزة في نظام طهران الذي لا يزال ممسكاً بالسلطة، ولطالما بذلت 'تل أبيب' جهوداً كبيرة لفرض هذه العقوبات. صرح نتنياهو الأربعاء بأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لا يمثل نهاية للحرب، بل محطة لتحقيق جميع الأهداف التي وضعتها دولة الاحتلال، وقال إن الإصبع سيبقى على الزناد، وأن جيش الاحتلال مستعد لاستئناف القتال في أي لحظة يتطلبها الموقف. وفي سياق آخر، تُعدّ الحرب ضد حزب الله قضية أخرى. فقد صرّح رئيس الوزراء الباكستاني بأن وقف إطلاق النار يشمل الجبهة اللبنانية أيضاً، وأفاد مصدر مُطّلع لصحيفة هآرتس بأن دولة الاحتلال أُبلغت بضرورة الالتزام بذلك. مع ذلك، أصدر مكتب نتنياهو بياناً باللغة الإنجليزية يُفيد بأن وقف إطلاق النار لا يشمل الجبهة الشمالية. في غضون ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كان الاحتلال سيسمح بربط أي اتفاق مُستقبلي مع طهران بوقف القتال ضد حزب الله، والذي سيفضي إلى بقاء امتلاك الحزب لترسانة من الصواريخ. وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن انتهاكات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران تقوض روح عملية السلام، داعيًا إلى ضبط النفس، ومشيراً إلى أنه يجب إعطاء الدبلوماسية فرصة كافية





