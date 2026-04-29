إسرائيل تهاجم أسطول الصمود الدولي المتجه إلى غزة في المياه الدولية

بدأ الجيش الإسرائيلي بمهاجمة سفن أسطول الصمود الدولي في المياه الدولية أثناء توجهها إلى قطاع غزة لكسر الحصار، مما يبرز تصاعد التوتر في المنطقة. وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن البحرية الإسرائيلية بدأت في السيطرة على سفن الأسطول، في عملية تعتبر أبعد عملية من نوعها. وفي الوقت نفسه، يواصل الأسطول مسيره نحو غزة رغم المحاولات الإسرائيلية لمنع وصوله، مما يثير تساؤلات حول حقوق الإنسان في المنطقة.

في تطور جديد للصراع في منطقة الشرق الأوسط، بدأ الجيش ال إسرائيل ي، في وقت متأخر مساء الأربعاء، بمهاجمة سفن أسطول الصمود الدولي في المياه الدولية أثناء توجهها إلى قطاع غزة لكسر الحصار .

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن البحرية الإسرائيلية بدأت في السيطرة على سفن الأسطول المتجهة إلى غزة بعيدا عن سواحل إسرائيل، في عملية تعتبر أبعد عملية تنفذها البحرية في عمليات اعتراض أساطيل كسر الحصار عن غزة. وأضاف المصدر أن إسرائيل قررت هذه المرة إيقاف الأسطول على بعد مئات الكيلومترات من سواحل إسرائيل في منطقة كريت اليونانية، مما يبرز التصعيد في المواجهة البحرية.

وفي وقت سابق من اليوم، تحدث أسطول الصمود الدولي عن تعرض معظم قواربه للتشويش، في وقت تواصل فيه الإبحار في البحر الأبيض المتوسط، شاقة طريقها إلى قطاع غزة لكسر الحصار. وكتب الأسطول، الذي يحمل مساعدات إنسانية لغزة، في تدوينة عبر منصة إنستغرام أن الأسطول يتعرض لهجوم، حيث يتم الاقتراب من سفينة بيانكا الإيطالية، ومعظم القوارب تتعرض للتشويش.

وأضاف في تدوينة أخرى على حسابه بمنصة شبكة إكس الأمريكية أن نفس السيناريو يتكرر في عام مختلف، حيث تعتقد البحرية الإسرائيلية أن تحذيراً لاسلكياً كفيل بإسكات أصوات المطالبة بالعدالة، في إشارة إلى أن إسرائيل تسمي هذا الحصار حصاراً أمنياً بحرياً، بينما يراه بقية العالم أنه مسرح جريمة. وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، حيث يواصل أسطول الصمود الدولي مسيره نحو غزة رغم المحاولات الإسرائيلية لمنع وصوله، مما يثير تساؤلات حول حقوق الإنسان في المنطقة، خاصة في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ سنوات.

وقد أدان نشطاء حقوقيون هذه العملية، مؤكدين أن حق التظهير في المياه الدولية هو حق مشروع، وأن أي محاولة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي. وفي الوقت نفسه، تستعد إسرائيل لمواجهة أي محاولات لكسر الحصار، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة





