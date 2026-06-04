إسرائيل على حافة الهاوية: الثورات الثمانية التي قد تقود إلى إنهاء وجودها

يطرح إيلان بابيه قراءة مهمة عن مستقبل الصراع ووجود الكيان، ويجيب على أسئلة مهمة تعتمل في عقول الكثير. قد يكون الطريق إلى سقوط دولة على حافة الانهيار قصيرًا، ولكن الدول لا تنتهي بسهولة، ولكنها في أغلب الأحيان تتغير بشكلٍ جذري. وهناك أمثلة قليلة لدولٍ اختفت تمامًا مثل يوغوسلافيا وفيتنام الجنوبية. وقد يشير انهيار دولة ما إلى سقوط نظام الحكم فيها، مثل: جنوب أفريقيا، تشيلي، الأرجنتين، والعراق. ولذلك، فإن سقوط إسرائيل حال حدوثه، قد يكون أشبه بسقوط فيتنام الجنوبية، أي زوال دولة بأكملها؛ أو كسقوط جنوب أفريقيا، أي هزيمة نظام أيديولوجي محدد واستبداله بنظام آخر.

يجب على الشمال العالمي تغيير طريقة تفكيره وممارسته ال سياسة ، والدفاع عن العدالة الاقتصادية والاجتماعية الجذرية. يطرح إيلان بابيه قراءة مهمة عن مستقبل الصراع ووجود الكيان، ويجيب على أسئلة مهمة تعتمل في عقول الكثير.

قد يكون الطريق إلى سقوط دولة على حافة الانهيار قصيرًا، ولكن الدول لا تنتهي بسهولة، ولكنها في أغلب الأحيان تتغير بشكلٍ جذري. وهناك أمثلة قليلة لدولٍ اختفت تمامًا مثل يوغوسلافيا وفيتنام الجنوبية. وقد يشير انهيار دولة ما إلى سقوط نظام الحكم فيها، مثل: جنوب أفريقيا، تشيلي، الأرجنتين، والعراق. ولذلك، فإن سقوط إسرائيل حال حدوثه، قد يكون أشبه بسقوط فيتنام الجنوبية، أي زوال دولة بأكملها؛ أو كسقوط جنوب أفريقيا، أي هزيمة نظام أيديولوجي محدد واستبداله بنظام آخر.

وفي كلا الاحتمالين، ستتبلور عناصر بأسرع بكثير مما نتصور أو نتوقع. وقد أثار هجوم السابع من أكتوبر شكوكًا جدية حول مستقبل الدولة اليهودية. فقد برز إجماعٌ بين الحلفاء والخصوم أن وجود إسرائيل لم يكن يوماً بهذا القدر من الهشاشة بعد الانهيار الاجتماعي الذي هزّها من الداخل، حين انتُخبت الحكومة الأكثر يمينية في تاريخها. ويبدو أن المحاولة الغربية لفرض دولة يهودية، والتي استمرت قرنًا من الزمان، تقترب من نهايتها.

وقد نجحت هذه المحاولة في خلق مجتمع من ملايين المستوطنين، كثير منهم الآن من الجيل الثاني أو الثالث؛ لكن مصيرهم معلق على قدرتهم على فرض إرادتهم بالقوة والعنف على الفلسطينيين، الذين يتألفون أيضًا من ملايين لم يتخلوا قط عن حقهم في تقرير مصيرهم. يرى بابيه أن هناك دلائل تشير إلى أن زوال إسرائيل ربما يكون قد بدأ بالفعل. وانهيار أي دولة أو تفكك نظام جيوسياسي يخلق فراغًا.

وسيستمر النقاش حول أسباب الانهيار الظروف التي قد تؤدي إليه، ومن الذي يمكنه، أو ينبغي له، أن يملأ هذا الفراغ الحتمي. وكلما كان الملأ سريعًا، قلّت حدة عملية التفكك. ولا بد من تقييم تداعيات هذه الأحداث المستقبلية تقييمًا سليمًا على المنطقة بأسرها التي تمر بتحولات عميقة. فقد تفككت سوريا بالفعل، ودخل لبنان في خانة الدول الفاشلة، وهناك اضطرابات في العراق واليمن والسودان وليبيا.

وهناك تساؤلات حول دور المجتمع الدولي، ومجتمعات اللاجئين الفلسطينيين، والمجتمعات اليهودية في العالم. وكذلك، مواقف القوى الخفية كالشركات متعددة الجنسيات وتجارة الأسلحة وقطاع الأمن. ويذهب بابيه إلى أن نهاية إسرائيل تشبه إنهاء الحالات الاستعمارية من قبل، والتي اتسمت بسلسلةٍ من التحولات العنيفة والوحشية. ويُقدّم التاريخ أمثلةً عديدةً منها، والتي أسفرت، على أقل تقدير، عن إرساء أنظمة ظلم جديدة.

وإنه لمن السذاجة تخيّل تحوّلٍ مفاجئ وسعيد للمشروع الصهيوني أو لإسرائيل، أي الانتقال من أرض الاحتلال والقمع والإبادة الجماعية، إلى بلدٍ تُكفل فيه الحريات، وتتحقق العدالة المُنصِفة لمن عانوا من مظالم الماضي. لذلك، من المهم العمل على تحقيق انتقالٍ سلمي قدر الإمكان نحو مستقبلٍ واعدٍ وبنّاءٍ لأكبر عددٍ من الناس. وهذا ضروريٌّ لضحايا القمع وإراقة الدماء، ولمن يخشون أن يتحولوا إلى ضحايا بعد أن كانوا في قمة الظلم. يرى بابيه أن هناك نكتة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأ





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل انهيار فلسطين صدام تاريخ

United States Latest News, United States Headlines