إسرائيل تغير الواقع في غزة: انتهاكات وقف إطلاق النار وتثبيت السيطرة

تكشف هذه المقالة عن مخطط إسرائيلي لتغيير الحقائق في قطاع غزة، متجاهلاً اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال بناء مواقع عسكرية وتوسيع ما يسمى 'الخط الأصفر'. يستغل الاحتلال الظروف الإقليمية والدولية لتثبيت سيطرته العسكرية وتوسيع المنطقة العازلة، مع تجاهل المعاناة الإنسانية في القطاع.

تعمل إسرائيل على تغيير الحقائق في قطاع غزة ، متجاهلةً التفاهمات المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة. هذا التحرك يهدف إلى خلق واقع جديد في القطاع المدمر، يخدم أهداف الاحتلال وتطلعاته المستقبلية. خلال الفترة الماضية، أقام جيش الاحتلال عشرات المواقع العسكرية ذات البنية التحتية الدائمة على طول ما يسمى ' الخط الأصفر ' المؤقت، والذي يمتد من شمال القطاع إلى جنوبه.

هذا الإجراء يتناقض مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة والعودة إلى المنطقة العازلة التي تم الإعلان عنها سابقًا، والتي يبلغ متوسط عرضها حوالي كيلومتر واحد داخل القطاع وعلى طول الحدود الشرقية.\يشير الخبراء إلى أن الاحتلال استغل انشغال الإدارة الأمريكية بالحرب على إيران، مما أتاح له هامشًا واسعًا لتنفيذ مخططاته العسكرية والأمنية والسياسية في غزة، دون قيود أو ضغوط. الهدف الرئيسي هو تحويل 'الخط الأصفر' إلى حدود دائمة بين دولة الاحتلال وما تبقى من غزة، وبناء مواقع عسكرية متقدمة وتوسيع المنطقة الصفراء. يعتبر الخبراء أن هذه المنطقة ستكون بمثابة حزام أمني جغرافي يتم اقتطاعه من مساحة القطاع لحماية مستوطنات غلاف غزة. هناك تخوف من احتمال إعادة الاستيطان في هذه المنطقة، خاصة في شمال القطاع، كما أشارت بعض الجمعيات الاستيطانية اليهودية. يتجلى هذا من خلال التخطيط الإسرائيلي لتنفيذ أهداف الحرب، مستغلاً خطة ترامب التي تحولت إلى خطة إسرائيلية بحتة لتنفيذ ما لم تستطع العسكرية والحرب تحقيقه.\من جهته، يرى خبراء العلاقات الدولية أن إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف الدولية والإقليمية، بما في ذلك الحرب على إيران ولبنان، لتحقيق واقع جيوسياسي جديد في قطاع غزة. هذا الواقع يعتمد على السيطرة العسكرية وإقامة منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي، تشمل المنطقة المحددة بالخط الأصفر، والتي تغطي حوالي 60% من مساحة القطاع. يعتمد هذا النهج على العقيدة الإسرائيلية القائمة على الحرب الوقائية، والقتال داخل أراضي العدو، وإقامة مناطق عازلة. يضيف الخبراء أن القيادة الإسرائيلية الحالية تتبنى عقيدة قتالية جديدة تقوم على الاستعداد الدائم للحرب، وعسكرة المجتمع، والذهاب إلى الخصم في أرضه للقضاء عليه. يبدو أن ملف انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة قد تم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، نتيجة لتوافقات أمريكية إقليمية بسبب انشغال المنطقة بملفات ساخنة أخرى. في سياق متصل، يواجه قطاع غزة مأساة مستمرة من انتهاكات واحتلال وحصار وإغلاق للمعابر، مع تجاهل المجتمع الدولي لهذه القضية، والتركيز على قضايا أخرى مثل إيران. يضاف إلى ذلك عدم تفعيل لجنة التكنوقراط التي من المفترض أن تدير غزة، مما يدل على تأجيل كل ما يتعلق بالقطاع.\منذ بداية حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة في 7 أكتوبر 2023، عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تدمير كل مقومات الحياة في القطاع المحاصر منذ عام 2007. هذا الإجراء يهدف إلى جعل عودة المواطنين إلى مناطقهم المدمرة أمرًا صعبًا. على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاك الاتفاق واستهداف المدنيين، بما في ذلك العاملين في المؤسسات الدولية. هذا يظهر من خلال تدمير القطاعات الحيوية وارتكاب آلاف المجازر، مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 72289 وإصابة نحو 172040 آخرين، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض





