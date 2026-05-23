إسرائيل تعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعودة التصعيد العسكري مع إيران، والولايات المتحدة تنسق مع إسرائيل لتنفيذ عمل عسكري ضدها خلال الأيام القليلة المقبلة

تعلن إسرائيل حالة تأهب قصوى تحسبا لعودة التصعيد العسكري مع إيران، وسط احتمال تنفيذ عمل عسكري ضدها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة. وتقدر إسرائيل أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لن تفضي في النهاية إلى اتفاق، وأن الخيار العسكري سيُنفذ، بينما يتعامل الجيش الإسرائيلي مع الوضع على أساس أن الهجوم قد يقع خلال أيام. وقد أعلن الرئيس الأميركي أنه سيبقى في واشنطن، ولن يحضر حفل زفاف نجله، موضحا أن قراره جاء بسبب التطورات الأخيرة. وقد دفعه حالة الإحباط المتزايدة لدى الرئيس الأميركي إلى اتخاذ قرار بشأن عمل حاسم ضد النظام الإيراني، بهدف إعلان النصر من وجهة نظره، وإنهاء المواجهة. كما تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اتفاقا مرحليا يمنح طهران مكاسب اقتصادية وسياسية، مع تأجيل الملفات الأمنية الأساسية إلى مراحل لاحقة.

إسرائيل تعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعودة التصعيد العسكري مع إيران ، وسط احتمال تنفيذ عمل عسكري ضدها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة .

وتقدر إسرائيل أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لن تفضي في النهاية إلى اتفاق، وأن الخيار العسكري سيُنفذ، بينما يتعامل الجيش الإسرائيلي مع الوضع على أساس أن الهجوم قد يقع خلال أيام. وقد أعلن الرئيس الأميركي أنه سيبقى في واشنطن، ولن يحضر حفل زفاف نجله، موضحا أن قراره جاء بسبب التطورات الأخيرة. وقد دفعه حالة الإحباط المتزايدة لدى الرئيس الأميركي إلى اتخاذ قرار بشأن عمل حاسم ضد النظام الإيراني، بهدف إعلان النصر من وجهة نظره، وإنهاء المواجهة.

كما تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اتفاقا مرحليا يمنح طهران مكاسب اقتصادية وسياسية، مع تأجيل الملفات الأمنية الأساسية إلى مراحل لاحقة





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل حالة تأهب قصوى تصعيد عسكري إيران عمل عسكري الولايات المتحدة تنسيق وثيق التطورات الأخيرة حالة الإحباط المتزايدة قرار بشأن عمل حاسم نظام إيران إعلان النصر إنهاء المواجهة مكاسب اقتصادية وسياسية تأجيل الملفات الأمنية الأساسية

United States Latest News, United States Headlines