إسرائيل وأمريكا تستعدان لسيناريو الحرب مع إيران واستهداف منشآت الطاقة.. وطهران تعيد إغلاق مضيق هرمز

تتأهب إسرائيل و الولايات المتحدة لاحتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ، مما قد يؤدي إلى استئناف القتال. ووفقًا لتقرير صحيفة عبرية، فإن خطط العمليات المستقبلية قد تشمل استهداف منشآت الطاقة ال إيران ية. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات، حيث أعلنت طهران مؤخرًا عن إعادة إغلاق مضيق هرمز ، ردًا على ما وصفته بحصار بحري أمريكي مستمر. كان هذا الممر المائي الاستراتيجي يشهد مرور ما يقرب من 20% من صادرات النفط ال عالمي ة قبل الحرب.

وأفادت صحيفة 'معاريف' العبرية بأن المؤسستين الدفاعيتين الإسرائيلية والأمريكية تضعان خططًا للطوارئ تحسبًا لانهيار وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه بين واشنطن وطهران في الثامن من أبريل الجاري، والذي كان من المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، لم يتم الكشف عن هويته، تأكيده على وجود تنسيق وثيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه في حال استئناف القتال، فإن الأهداف ستشمل أيضًا منشآت الطاقة الإيرانية. وتشير الصحيفة إلى أن إيران تصر على موقفها السابق بشأن حقها في تخصيب اليورانيوم، وأن هذا الموقف يلقي بظلال من عدم التفاؤل بين الوسطاء الذين يعملون على التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

تتهم كل من واشنطن وتل أبيب طهران بالسعي لامتلاك برامج نووية وصاروخية تشكل تهديدًا لإسرائيل والدول الصديقة للولايات المتحدة في المنطقة. في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي ذو طبيعة سلمية بحتة، وتنفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية أو تهديد أي دولة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل، التي تحتل أراضٍ فلسطينية وأجزاء من لبنان وسوريا، هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية غير معلنة رسميًا ولا تخضع للرقابة الدولية. وقد شهدت الفترة الماضية، وتحديدًا في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، شن إسرائيل والولايات المتحدة لعدوان على إيران أسفر عن سقوط آلاف القتلى، وردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل ومواقع أمريكية في المنطقة.

في سياق متصل، أشارت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية يوم الأحد إلى أن قدرات إيران الحالية لا تزال تشمل نحو 40% من مخزونها من الطائرات المسيرة وحوالي 60% من منصات إطلاق الصواريخ. من جانبه، صرح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، لوكالة أنباء 'تسنيم' الإيرانية صباح الأحد، بأنه 'يوجد تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة'. وفي ظل هذا الجمود في المفاوضات، تستعد الولايات المتحدة لتكثيف إجراءاتها في المجال البحري، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية. حيث أفادت مصادر أمريكية لصحيفة 'وول ستريت جورنال' بأنه من المتوقع أن تقوم البحرية الأمريكية بتفتيش ناقلات نفط مرتبطة بإيران خلال الأيام القادمة، وقد تصل الإجراءات إلى مصادرة سفن تجارية في المياه الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن مفاوضات جرت بين واشنطن وطهران في إسلام أباد بتاريخ الثاني عشر من أبريل انتهت دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. ومنذ اليوم التالي، بدأت البحرية الأمريكية بفرض حصار على جميع الموانئ الإيرانية، بما في ذلك تلك الواقعة على مضيق هرمز، وهو ما اعتبرته طهران 'قرصنة'.





