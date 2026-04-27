إسرائيل تعتزم تسيير رحلات جوية مباشرة إلى كازاخستان وترحب بانضمامها لاتفاقيات إبراهيم

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن اعتزام بلاده الموافقة على تسيير رحلات جوية مباشرة إلى كازاخستان، وذلك خلال زيارته الرسمية لأستانا. كما رحب بانضمام كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهيم، مؤكدًا أهمية هذه الاتفاقيات للاستقرار الإقليمي.

في إطار زيارة رسمية بدأها الرئيس ال إسرائيل ي إسحاق هرتسوغ إلى أستانا، عاصمة كازاخستان ، والتي تستمر ليومين، عقد الرئيس هرتسوغ لقاءً هامًا مع نظيره ال كازاخستان ي قاسم جومارت توكاييف.

وقد تركز اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد الرئيس هرتسوغ خلال اللقاء على أهمية تفعيل خطوط الطيران المباشرة بين إسرائيل وكازاخستان، معتبرًا إياها خطوة حاسمة لزيادة حجم التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى أن بلاده بصدد إتمام الموافقات اللازمة لتسيير هذه الرحلات، متوقعًا أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصادين.

كما أعرب الرئيس هرتسوغ عن ترحيبه العميق بانضمام كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهيم في شهر نوفمبر الماضي، واصفًا هذا القرار بالشجاع والمهم. وأكد أن هذه الاتفاقيات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي ومفتاحًا لتوسيع دائرة السلام في المنطقة. وأشاد بحضور الرئيس توكاييف في إعلان مجلس السلام، الذي يرى فيه آلية مهمة لمواجهة التحديات المشتركة. وأوضح أن مجلس السلام، الذي تأسس في يناير الماضي، يهدف إلى تعزيز السلام والحكم الرشيد في مناطق النزاع، مع التأكيد على أن هذا المجلس يمثل منظمة دولية دائمة.

ومع ذلك، أشار إلى أن ميثاق المجلس لا يتضمن إشارة صريحة إلى قطاع غزة، على الرغم من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكانه. وأضاف أن المجلس يمنح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صلاحيات واسعة، بما في ذلك حق النقض (الفيتو) وتعيين الأعضاء، وهو ما أثار بعض الانتقادات. من جانبه، أكد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أن قرار بلاده الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم جاء انطلاقًا من رؤيتها لإعادة تشكيل البنية الجيوسياسية للشرق الأوسط، وإرساء أسس للاستقرار الإقليمي والازدهار المشترك.

وأضاف أن هذا الانضمام يمثل إطارًا استراتيجيًا للتعاون في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وكازاخستان في السنوات الأخيرة، حيث انخفض من 882 مليون دولار في عام 2022 إلى 236 مليون دولار في عام 2024. يذكر أن كازاخستان انضمت إلى اتفاقيات إبراهيم في نوفمبر 2025، بعد انضمام كل من المغرب والإمارات والبحرين والسودان في عام 2020.

وفي سياق آخر، أعربت تل أبيب عن اعتراضها على احتجاز إسرائيليين في موسكو وإجبارهم على رفض الحرب المحتملة مع إيران، مما يثير مخاوف بشأن سلامة المواطنين الإسرائيليين في الخارج





