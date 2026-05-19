إسرائيل تعتقل ناشطين في أسطول الصمود العالمي بعد دخوله في المياه الدولية بشكل غير قانوني

أعلنت غرفة عمليات أزمات"أسطول الصمود العالمي"، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي دخل بشكل غير قانوني ضد جميع سفن الأسطول في المياه الدولية. وأضاف البيان أن آخر سفينة تعرضت للتدخل كانت سفينة"لينا النابلسي". ولفت البيان إلى أن اسم"لينا النابلسي" يعود إلى طالبة فلسطينية قتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي رغم ارتدائها الزي المدرسي. وأوضح البيان أن الأسطول يتكون إجمالا من 50 سفينة ويضم 428 ناشطا من 44 دولة، مشيرا إلى وجود 78 مشاركا تركيا على متن السفن. وبمشاركة 54 قاربا، أبحر الأسطول، الخميس، من مدينة مرمريس التركية في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007. وبدأ الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين، بالاستيلاء على قوارب بالأسطول واعتقال مشاركين فيه، وهو ما قوبل بموجة إدانة واسعة، منها منظمة العفو الدولية التي وصفت هذه الخطوة بأنها عملا"مخز ولا إنساني". ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم حوالي 1.5 مليون نازح، أوضاعا إنسانية كارثية في قطاع غزة، تفاقمت بسبب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن مجاعة غير مسبوقة أودت بحياة أطفال ومسنين. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل عملياتها عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي، ما أسفر عن مقتل 877 فلسطينيا وإصابة 2602 آخرين، وفق بيانات محلية.

