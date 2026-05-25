إسرائيل تفرج عن مجموعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين في غزة وسط مطالبات دولية بتحسين ظروف الاعتقال

تفاصيل إفراج إسرائيل عن خمسة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، وتسليط الضوء على الوضع الإنساني للمحتجزين والاتفاقيات التي أدت إلى وقف إطلاق النار.

شهد قطاع غزة يوم الاثنين عملية إفراج جديدة قامت بها السلطات الإسرائيلية عن خمسة أسرى فلسطين يين، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من الإفراجات المتقطعة وغير المنتظمة التي تلت اتفاقيات سابقة.

وقد تولت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مسؤولية نقل هؤلاء المعتقلين فور خروجهم من معبر كرم أبو سالم الواقع في المنطقة الجنوبية من القطاع، حيث تم نقلهم تحت إشراف طبي وبدعم لوجستي دقيق إلى مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى لتقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية الأولية للتأكد من سلامتهم الجسدية والنفسية بعد فترة من الاحتجاز. من جانبها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها لعبت دوراً تنسيقياً أساسياً في تسهيل عملية النقل وضمان وصول الأسرى إلى وجهتهم بأمان وسرعة، إلا أن البيانات الرسمية الصادرة لم تكشف عن أسماء المفرج عنهم أو تفاصيل دقيقة حول حالتهم الصحية، وهو ما يثير تساؤلات مستمرة من قبل المنظمات الحقوقية حول مستوى الشفافية في التعامل مع ملف المعتقلين الفلسطينيين.

تأتي هذه الخطوة في سياق سياسي معقد للغاية يعقب صفقة تبادل أسرى واسعة النطاق كانت قد أبرمت بين حركة حماس والسلطات الإسرائيلية بوساطة دولية مكثفة في الثالث عشر من أكتوبر لعام ألفين وخمسة وعشرين. تلك الصفقة التي أدت في حينها إلى إطلاق سراح نحو ألف وسبعمئة أسير فلسطيني من قطاع غزة، كانت جزءاً من مساعٍ دبلوماسية شاقة لإنهاء الصراع الدامي الذي استمر لسنوات.

وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار رسمياً حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر من نفس العام، وذلك بجهود مشتركة ومكثفة من قبل وسطاء إقليميين من مصر وقطر وتركيا، وتحت رعاية مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتهدف هذه الخطة الشاملة إلى وضع حد نهائي للحرب التي عصفت بالقطاع وأدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، حيث تحاول الأطراف الدولية تثبيت حالة من الاستقرار النسبي من خلال تنفيذ بنود الاتفاق التي تتضمن إطلاق سراح المعتقلين وفتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة للسكان المنكوبين.

وفي سياق متصل، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ والمستمر إزاء استمرار منع وصول فرقها الإنسانية إلى المعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ شهر أكتوبر من عام ألفين وثلاثة وعشرين. وشددت اللجنة في بيان رسمي مفصل على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام ببنود القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض معاملة جميع السجناء معاملة إنسانية تضمن كرامتهم الأساسية وتوفر لهم ظروف احتجاز ملائمة من حيث التغذية والرعاية الطبية والنظافة.

كما طالبت اللجنة بضرورة إبلاغها بشكل فوري ومستمر بمصير كافة المعتقلين وأماكن تواجدهم الدقيقة، والسماح لفرقها بزيارتهم بانتظام لضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد. وأشارت اللجنة إلى أن مئات العائلات الفلسطينية تعيش حالة من القلق والترقب واليأس، حيث تفتقر إلى أبسط المعلومات عن ذويهم، مما يزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية على المجتمع الفلسطيني، مؤكدة أنها تواصل حواراتها الدبلوماسية عالية المستوى مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف الزيارات الإنسانية لجميع المعتقلين دون استثناء.

ولا يمكن فصل هذه التطورات الميدانية عن حجم المأساة الإنسانية الكبرى التي خلفها عامان من الحرب المستمرة في قطاع غزة بدعم أمريكي واضح، حيث تشير الإحصائيات المروعة إلى سقوط أكثر من اثنين وسبعين ألف قتيل وأكثر من مئة واثنين وسبعين ألف جريح، في واحدة من أعنف العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. ولم تقتصر الخسائر على الأرواح البشرية فحسب، بل امتدت لتشمل تدميراً شاملاً وممنهجاً طال نحو تسعين بالمئة من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمساكن والمرافق الحيوية، مما جعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة في كثير من أجزائها.

وفي الوقت الذي يتم فيه الإفراج عن أعداد قليلة من الأسرى في عمليات غير منتظمة، لا يزال هناك أكثر من تسعة آلاف وستمئة فلسطيني يقبعون خلف القضبان في السجون الإسرائيلية، من بينهم ثلاثمئة وخمسون طفلاً وتسعون سيدة، وسط تقارير حقوقية صادمة تتحدث عن ممارسات ممنهجة من التعذيب الجسدي والنفسي، مما يجعل ملف الأسرى قضية مركزية وأساسية في أي مفاوضات مستقبلية تهدف لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة





aa_arabic / 🏆 8. in SA

فلسطين قطاع غزة أسرى فلسطينيون اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقف إطلاق النار

