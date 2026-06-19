إسرائيل ترفع جاهزية جيشها للدفاع والهجوم رغم مفاوضات وقف إطلاق النار

رغم المؤشرات على اقتراب توصل وقف إطلاق نار طويل الأمد مع حزب الله، أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تعليمات برفع مستوى الجاهزية والاستعداد لجميع السيناريوهات الدفاعية والهجومية، وتركز التوجيهات على سلاح الجو والدفاع الجوي وتشمل هجوماً محتملاً على إيران وعودة القتال في لبنان.

أصدر رئيس الأركان ال إسرائيل ي إيال زامير تعليمات برفع مستوى الجاهزية والاستعداد لجميع السيناريوهات الدفاعية والهجومية، مع الحفاظ على درجات عالية من الاستعداد تتيح الانتقال من حالة "الصفر إلى المئة" خلال وقت قصير من تلقي الإنذار.

وتركز هذه التوجيهات بشكل خاص على طياري سلاح الجو في مختلف أسراب الطائرات، وكذلك على منظومة الدفاع الجوي. وتشمل السيناريوهات التي يستعد لها الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم على إيران، إلى جانب احتمال العودة إلى قتال مكثف في لبنان. ولا توجد معلومات عن تقليص مرتقب للقوات الأمريكية في المدى المنظور، باستثناء نقاشات تتعلق بإمكانية إعادة مطار بن غوريون إلى العمل بشكل طبيعي عبر نقل طائرات التزوّد بالوقود إلى قواعد أخرى.

وقد ops قرار الجيش الأمريكي نشر أسطول طائرات التزوّد بالوقود في مطار بن غوريون يعرقل بشكل كبير عمل المطار الرئيسي والأكبر في إسرائيل. وآلاف الجنود الأمريكيين الذين يشغلون أنظمة دفاع جوي يتواجدون في إسرائيل ويشاركون في صيانة عدد كبير من الطائرات ضمن إطار الحملة العسكرية ضد إيران. والوضع لا يزال هشاً، ولا أحد يستطيع أن يضمن بنسبة مئة في المئة ألا ينهار أي مسار سياسي في الطريق.

وتقوم إيران بتهديد مهاجمة تل أبيب إذا واصل جيش الاحتلال تنفيذ هجمات في لبنان. ويسعى الجيش الإسرائيلي إلى مواجهة تحركات حزب الله الرامية إلى تحدي القوات الإسرائيلية، إلى جانب محاولات مواطنين لبنانيين العودة إلى منازلهم في الجنوب. وقد شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه سيواصل العمل على إزالة أي تهديد فوري





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