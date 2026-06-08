إسرائيل تشن ضربات جوية على أهداف عسكرية إيرانية وسط تصعيد إقليمي متسارع

شنت إسرائيل ضربات جوية على أهداف عسكرية إيرانية في غرب ووسط البلاد رداً على هجوم صاروخي إيراني على شمال إسرائيل، وسط دعوات داخلية لرد حاسم وتحذيرات من هجمات إيرانية وشيكة.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي، مساء الأحد، أنه شن ضربات جوية على أهداف عسكرية تابعة للنظام ال إيران ي في غرب ووسط إيران ، وذلك رداً على الهجوم الصاروخي ال إيران ي على شمال إسرائيل في وقت سابق من الليلة نفسها.

ونشر الإعلام الإسرائيلي صورة لرئيس الأركان إيال زامير وكبار قادة الجيش وهم يديرون العمليات من مركز قيادة سلاح الجو، مؤكدين أن التقييمات مستمرة وأن القوات في حالة تأهب قصوى. وجاءت هذه الضربات بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، مما أثار تساؤلات حول مدى التنسيق مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التريث لبحث مسار المفاوضات النووية.

كما تصاعدت أصوات المعارضة داخل إسرائيل، حيث دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى رد عنيف وحاسم، مطالباً بحرق طهران، في إشارة إلى ضرورة استعادة الردع الإسرائيلي. وأكد مسؤول أمريكي أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة كانت محدودة النطاق، وأن الجيش الأمريكي لم يشارك فيها بأي شكل، مما يشير إلى أن واشنطن تحاول تجنب التورط المباشر في التصعيد المتصاعد. وفي تطور متزامن، أفادت تقارير بإطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل، وهو ما يضيف بعداً جديداً للصراع الإقليمي المحتدم.

من جانبها، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الإسرائيلي استخدم صواريخ باليستية تطلق من الجو، مؤكدة وقوع ضربات على أهداف داخل البلاد، دون تقديم تفاصيل عن الأضرار. كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تستعد لاحتمال تعرضها لهجوم صاروخي إيراني وشيك، بالتزامن مع الغارات الجوية المستمرة، مما يرفع منسوب التوتر في المنطقة. وفي سياق متصل، أصدر المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات إلى المستشفيات برفع مستوى الجهوزية والعمل من المرافق المحصنة تحت الأرض، تحسباً لأي سيناريوهات هجومية إضافية.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من الاستنفار العسكري غير المسبوق، مع تبادل الاتهامات بين طهران وتل أبيب حول المسؤولية عن التصعيد. ويبدو أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية في المناطق الغربية والوسطى، بينما تسعى إيران إلى إظهار قدرتها على الرد عبر الصواريخ الباليستية والهجمات عبر الوكلاء في اليمن ولبنان.

ومع استمرار المواجهة، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان الطرفان سيتجهان نحو حرب شاملة أم أن الضغوط الدولية ستفرض وقفاً لإطلاق النار قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة





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