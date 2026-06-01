إسرائيل تصدر أوامر بضربة عسكرية على ضواحي بيروت الجنوبية وسط انتظار موافقة أمريكية

نحن نتابع التصعيد العسكري بين إسرائيل ولبنان بعد إعلان نتنياهو وكاتس عن هجمات مستهدفة في جنوب بيروت، مع طلب دعم من الولايات المتحدة وتعزيز خطر توسيع الصراع.

في خطوة جديدة من تصعيد النزاع الإقليمي، أعلن رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن صدور أوامر للجيش بتنفيذ هجمات مكثفة في الضواحي الجنوبية لبيروت.

وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تم توجيه القوات الإسرائيلية إلى الاستهداف المتسلسل للبنى التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلحة، مع التركيز على المواقع التي يعتقد أنها تخدم شبكة حزب الله العسكرية في جنوب لبنان. يأتي هذا القرار في ظل توتر متصاعد بين الجانبين، حيث تؤكد إسرائيل أن حضور حزب الله لا يقتصر على المناطق الحدودية فحسب، بل يمتد إلى مناطق داخلية تمتلك فيها الجماعة مرافق قيادية وعسكرية متقدمة تجعل من الصعب الاعتماد على الضربة القسرية الوحيدة لتحقيق الأهداف الأمنية.

وتوضح الوثائق الطرفية أن إسرائيل ترى في السيطرة على نقاط استراتيجية مثل قلعة الشقيف وموقع مرتفع آخر جنوب البلاد خطوة حاسمة لتفكيك قدرات حزب الله وتوسيع نفوذها العسكري في المنطقة.



تسعى الإدارة الإسرائيلية إلى الحصول على موافقة صريحة من الولايات المتحدة قبل الشروع في العملية الواسعة النطاق، وقد تم تقديم طلب إلى البيت الأبيض يطالب بدعم دولي يتيح لإسرائيل اتخاذ إجراءات عسكرية دون قيود.

وأشارت تقارير داخلية إلى وجود مؤشرات على انفتاح الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، على إعطاء الضوء الأخضر للمناورة الإسرائيلية، ما قد يفتح الباب أمام تدخل مباشر أو على الأقل تقديم مساعدات لوجستية. وفي هذا السياق، ينتظر المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع المتدهور في لبنان وتأثير التدخل الإسرائيلي على الاستقرار الإقليمي.

تُعَدّ هذه الجلسة فرصة لتحديد مسار التحركات الدبلوماسية وربما فرض ضغوط على الطرفين للعودة إلى مفاوضات تهدئة، إلا أن التصريحات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية التي وصفت ما يحدث بـ "عدوان إسرائيلي شرس" وأكدت التزامها بإنهاء معاناة اللبنانيين تضيف بُعداً إنسانياً إلى الصراع وتزيد من حدة الانتقادات الدولية.



تجدد الحكومة الإسرائيلية تأكيدها على أن هدفها النهائي هو توسيع السيطرة الإسرائيلية على المناطق التي كانت تحت سيطرة حزب الله، مع الإشارة إلى أن الأمن القومي الإسرائيلي لا يمكن تحققه إلا من خلال دمج هذه المناطق في شبكة المراقبة والردع الإسرائيلية.

وقد شددت المتحدثة الرسمية للوزارة على أن عمليات القصف ستستهدف فقط التجهيزات العسكرية والتكتيكية للكيان، مع تجنب الأضرار المدنية قدر الإمكان، رغم أن الواقع على الأرض قد يصعب تحقيق هذا التوازن. وفي انتظار الرد الأمريكي، تظل الأوضاع في جنوب لبنان تشهد توترات متصاعدة، مع استعدادات عسكرية متبادلة وتصريحات تهديدية من الجانبين، ما يضع المنطقة على شفير انفجار أوسع قد يجتذب دولاً إقليمية أخرى إلى دائرة الصراع





