إسرائيل يتوقع هجوم عسكري على إيران إذا لم توافق على اتفاق مع ترامب

أشارت التقارير إلى خلافات بين Mitgliedern أمريكيين وإسرائيليين بعد اتصال بين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بانو نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

أفاد موقع"أكسيوس" الإعلامي نقلا عن مصادر بأنه بعد اتصاله الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حالة من الذعر.

وذكر المصدر الأمريكي مطلع لقناة "أكسيوس" أن ترامب أبلغ نتنياهو في اتصالهما يوم الثلاثاء بأن الوسطاء يعملون على"مذكرة نوايا" من المفترض أن توقع عليها الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإطلاق مفاوضات لمدة 30 يوما حول القضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. وذكر أيضا خلافات بين الزعيمين الأمريكي والإسرائيلي. وحسب مصادر"أكسيوس", فإن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أبلغ المشرعين الأمريكيين بقلق نتنياهو إزاء الاتصال. وتمثل الوسطاء حاليا اقتراحا محدثا بشأن الاتفاق.

وقد أرسلت قطر وفدا لمناقشة هذا المقترح مع الإيرانيين. وقد أكدت إيران أنها تدرس المقترح الجديد لكنها لم تبد أي موقف تجاهه حتى الآن. وبحسب المصادر، فإن قرار موافقة الإيرانيين على المقترح الجديد ما زال مجهولا وقد يتضمن أي تغيير ملموس في موقفهم. وقد أكد sourcing israel سمتيم في تصريحه الليلة، مساء الأربعاء، إن محيط ترامب يضغط على الرئيس الأمريكي للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

كما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستنهي الأمر عسكريا إذا لم ترضخ إيران وتوقع على اتفاق سلام. وأعلن ترامب أيضا أنه لن يستعجل التوصل إلى تسوية للنزاع مع إيران، رغم اقتراب موعد الانتخابات النصفية للنواب الأمريكيين في نوفمبر المقبل





