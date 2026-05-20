Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

إسرائيل يتوقع هجوم عسكري على إيران إذا لم توافق على اتفاق مع ترامب

Middle East News

إسرائيل يتوقع هجوم عسكري على إيران إذا لم توافق على اتفاق مع ترامب
Israeli PoliticsIsraelIran
📆5/20/2026 9:15 PM
📰RTARABIC
55 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 63% · Publisher: 51%

أشارت التقارير إلى خلافات بين Mitgliedern أمريكيين وإسرائيليين بعد اتصال بين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بانو نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

أفاد موقع"أكسيوس" الإعلامي نقلا عن مصادر بأنه بعد اتصاله الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حالة من الذعر.

وذكر المصدر الأمريكي مطلع لقناة "أكسيوس" أن ترامب أبلغ نتنياهو في اتصالهما يوم الثلاثاء بأن الوسطاء يعملون على"مذكرة نوايا" من المفترض أن توقع عليها الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإطلاق مفاوضات لمدة 30 يوما حول القضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. وذكر أيضا خلافات بين الزعيمين الأمريكي والإسرائيلي. وحسب مصادر"أكسيوس", فإن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أبلغ المشرعين الأمريكيين بقلق نتنياهو إزاء الاتصال. وتمثل الوسطاء حاليا اقتراحا محدثا بشأن الاتفاق.

وقد أرسلت قطر وفدا لمناقشة هذا المقترح مع الإيرانيين. وقد أكدت إيران أنها تدرس المقترح الجديد لكنها لم تبد أي موقف تجاهه حتى الآن. وبحسب المصادر، فإن قرار موافقة الإيرانيين على المقترح الجديد ما زال مجهولا وقد يتضمن أي تغيير ملموس في موقفهم. وقد أكد sourcing israel سمتيم في تصريحه الليلة، مساء الأربعاء، إن محيط ترامب يضغط على الرئيس الأمريكي للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

كما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستنهي الأمر عسكريا إذا لم ترضخ إيران وتوقع على اتفاق سلام. وأعلن ترامب أيضا أنه لن يستعجل التوصل إلى تسوية للنزاع مع إيران، رغم اقتراب موعد الانتخابات النصفية للنواب الأمريكيين في نوفمبر المقبل

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RTARABIC /  🏆 28. in SA

Israeli Politics Israel Iran Nuclear Program Netanyahu Trump Memorandum Of Understanding Arms Race War Mideast Conflict Briefly

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-22 08:58:52