إسرائيل تحذر سكان ثلاث قرى جنوبية في لبنان من الإخلاء وسط تصعيد عسكري مستمر

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات لإخلاء القرى اللبنانية غسانية، حومين الفوقا، وأنصارية، وسط معركة مستمرة وخسائر بشرية كبيرة، بينما تستمر الجهود الدبلوماسية بين الطرفين برعاية أمريكية.

أعلن المتحدث باسم الجيش ال إسرائيل ي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، عن توجيه إنذارات جديدة لسكان ثلاثة قرى جنوبية في لبنان ، مطالباً إياهم بإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن المناطق المتضررة بمسافة لا تقل عن ألف متر.

جاء هذا التحذير في ظل تصعيد عسكري متواصل من جانب إسرائيل، رغم وجود اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من أبريل الماضي. الإنذار الأول كان موجهًا لسكان قرى غسانية في محافظة الجنوب وحومين الفوقا في محافظة النبطية، بينما استهدف الإنذار الثاني سكان قرية أنصارية في محافظة الجنوب، حيث طُلب منهم الانتقال إلى شمال نهر الزهراني للابتعاد عن ما وصفته القوات الإسرائيلية بأنه "أهداف لحزب الله".

تزامناً مع هذه الإنذارات، شهدت المناطق الجنوبية اللبنانية في يوم الثلاثاء تخلّف عن نفسها مقتل أحد عشر شخصية وإصابة أربعة وأربعين آخرين، من بينهم مسعفان، نتيجة غارات جوية إسرائيليّة استهدفت مواقع متعددة. وقد أوردت البيانات الرسمية أن هذه الغارات جزء من حملة عسكرية أطلقتها إسرائيل في 2 مارس، وبلغت أعداد القتلى إلى 3,666 شخصًا وإصابات إلى 11,324 جريحًا، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون سوني من منازلهم.

وعلى الرغم من هذه الخسائر الفادحة، تستمر المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تحت رعاية الولايات المتحدة، التي من المقرر أن تعقد جولتها المقبلة في واشنطن خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو، في محاولة لتهدئة التوتّر وإيجاد حلٍ دائم للنزاع





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