إسرائيل على مفترق طرق استراتيجي في مواجهة إيران: تصريحات رئيس الأركان وتصاعد التوتر الإقليمي

في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن إسرائيل تقف على أعتاب مفترق استراتيجي في المعركة ضد إيران، مؤكداً على استمرار العمليات في مختلف الجبهات وتعزيز الدفاعات. في الوقت نفسه، تتصاعد التوترات الدبلوماسية والعسكرية، مع تبادل التهديدات والمخاوف بشأن إمدادات النفط وجهود وقف التصعيد.

صرح رئيس الأركان ال إسرائيل ي إيال زامير بأن إسرائيل تقف على أعتاب مفترق استراتيجي في المعركة المشتركة ضد إيران . خلال تقييم للوضع مع منتدى هيئة الأركان العامة، أكد زامير أن الجيش ال إسرائيل ي سيواصل العمل بحزم وتعميق الضربات ضد النظام ال إيران ي، مع السعي لإقامة منطقة دفاع أمامية في لبنان لمنع إطلاق النار المباشر على البلدات ال إسرائيل ية. وأشار إلى استمرار العمليات في غزة وسوريا والضفة الغربية.

أكد زامير على أهمية الإنجازات التي تحققت حتى الآن، مع التركيز على أن هذه العمليات تأتي ضمن سياق أهداف استراتيجية واسعة. وأوضح أن القوات الإسرائيلية تنشط على نطاق واسع في لبنان، وتكثف الضربات متعددة المحاور ضد حزب الله، مع السعي لتثبيت منطقة دفاعية لمنع التهديدات. كما تطرق إلى الأوضاع في المناطق الأخرى، مؤكداً على العمل المستمر لإزالة أي تهديدات تنشأ في تلك الساحات. وشدد على أهمية دعم السكان المحليين وقدرتهم على الصمود، مشيراً إلى أن ذلك يشكل عنصراً أساسياً في تمكين الجيش من تحقيق أهدافه. زامير أشار إلى اللقاءات التي أجراها مع القوات العاملة في الميدان، معبراً عن فخره بتنوع القوات العاملة، ووحدتها في العمل من أجل هدف واحد: ضمان أمن الدولة. كما عبر عن أمنياته بعيد فصح آمن. بالتزامن، كشف كتاب قادم عن تفاصيل حساسة تتعلق بالأسابيع التي سبقت التوتر مع إيران، مشيراً إلى قرارات واتصالات ذات أبعاد استراتيجية. في سياق متصل، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن موقف بلاده الرافض لأي أعمال تهدف إلى تدمير إيران، مؤكداً على أهمية السلام والاستقرار في المنطقة. في المقابل، شهدت الساحة تصريحات مثيرة من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني، التي هددت بتنفيذ عمليات من شأنها أن تثير جدلاً واسعاً. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن إيران علقت الاتصال المباشر مع الولايات المتحدة، في أعقاب تهديدات أمريكية. في الوقت ذاته، أكد مسؤول أمريكي على انفتاح الإدارة الأمريكية على الدبلوماسية، مع الاستمرار في ممارسة الضغط على إيران. على صعيد آخر، أظهرت بيانات ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط، مع اقترابها من مستويات قياسية بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات. في الأثناء، تتواصل التوترات في المنطقة، مع تبادل الضربات وتصاعد التهديدات، وسط جهود دبلوماسية محدودة. من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل وضعتا قائمة منسقة بالأهداف الاستراتيجية المحتملة في إيران، في حال فشل المفاوضات. في سياق متصل، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على التزام الجيش بهدف نزع سلاح حزب الله، مشيراً إلى أن العملية تتطلب جهوداً مستمرة. كما نشرت القناة السابعة الإسرائيلية رسالة من رئيس الأركان للجنود بمناسبة عيد الفصح، في حين كشفت تقارير إعلامية عن عدد الإصابات في صفوف القوات الأمريكية خلال العمليات المشتركة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines