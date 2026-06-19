إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان رغم اتفاق الهدنة وبالنقاش الداخلي على الاتفاق الأمريكي الإيراني

تواصل إسرائيل قصفها لجنوب لبنان رغم التوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار بين تل أبيب وحزب الله بوساطة قطر والولايات المتحدة وإيران. يأتي ذلك في أعقاب مقتل أربعة جنود إسرائيليين، مما أدى إلى خطاب متشدد من وزراء اليمين المتطرف مثل بن غفير. حيث دعا الأخير إلى احتراق لبنان بكامله، متحدياً الضغوط الدولية. وتزامنت هذه التطورات مع تأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية، واستطلاعات رأي تظهر قلق الإسرائيليين على مستقبل دولتهم، وانتقادات داخل الحزب الجمهوري الأمريكي للاتفاق مع إيران.

تستمر التوترات على الحدود الشمالية ل إسرائيل حيث أعلن الجيش ال إسرائيل ي استمرار عملياته العسكرية في جنوب لبنان رغم الإعلان عن اتفاق لإيقاف الأعمال العدائية بين إسرائيل و حزب الله بوساطة قطر و الولايات المتحدة وإيران .

وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل وجرح مدنيين لبنانيين، بينما أعلن حزب الله مقتل أربعة من جنوده، مما زاد من حدة الخطاب المتشدد داخل government الإسرائيلية. ورداً على هذه الخسائر، دعا.stripToAffix وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى "احتراق لبنان بأكمله"، متحدياً الضغوط الدولية. وتزامنت هذه التطورات مع تأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، والتي تهدف إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب، مما يعقد المشهد أكثر.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الإسرائيليين قلقون على مستقبل دولتهم بعد التفاهم الأمريكي الإيراني، بينما يواجه رئيس الوزراء نتنياهو انتقادات حادة من اليمين المتطرف والمعارضة، الذين يرون أن الاتفاق لا يضمن أمن إسرائيل. هذه الأحداث تسلط الضوء على تعقيدات الصراع الإقليمي وتأثيرها على الاستقرار في الشرق الأوسط





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