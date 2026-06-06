Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

إسرائيل تدرج الجيش اللبناني ضمن أهدافها في الجنوب وتحقق بالاستهداف

سياسة News

إسرائيل تدرج الجيش اللبناني ضمن أهدافها في الجنوب وتحقق بالاستهداف
إسرائيللبنانالجيش اللبناني
📆6/6/2026 1:32 PM
📰aawsat_News
38 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 53%

استهداف إسرائيلي جديد لآلية عسكرية لبنانية في النبطية يؤدي إلى استشهاد ضابطين وجندي، وسط إدانة واسعة ومخاوف من عرقلة انتشار الجيش اللبناني.

شكّل استهداف إسرائيل للجيش ال لبنان ي مجدداً منعطفاً خطيراً في مسار التصعيد المتواصل في جنوب لبنان ، بعدما أدت غارة إسرائيل ية إلى مقتل ضابطين وجندي داخل آلية عسكرية في منطقة النبطية.

ويأتي هذا الاعتداء في توقيت حساس للغاية، وغداة الاتفاق اللبناني-الإسرائيلي الذي رعته الولايات المتحدة في واشنطن، وتحدث عن انسحاب تدريجي من المناطق التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني فيها ليضطلع بدور أساسي في حفظ الأمن، وتنفيذ ترتيبات الانتشار في المناطق الحدودية. بتاريخ ٦ حزيران ٢٠٢٦، استهدفت غارة عدوانية همجية إسرائيلية آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت - الخردلي في النبطية، أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب، وجندي.

إنّ استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر على لبنان وشعبه وعلى الجيش، يزيدنا صلابةً وإيماناً وعزماً على التصدي لهذه المحاولات العدوانية الهادفة إلى إفشال جميع المساعي الرامية إلى التوصل لحل يتيح إعادة الاستقرار، ووقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aawsat_News /  🏆 16. in SA

إسرائيل لبنان الجيش اللبناني اعتداء جنوب لبنان

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-06 16:32:11