إسرائيل تدرج الجيش اللبناني ضمن أهدافها في الجنوب وتحقق بالاستهداف

استهداف إسرائيلي جديد لآلية عسكرية لبنانية في النبطية يؤدي إلى استشهاد ضابطين وجندي، وسط إدانة واسعة ومخاوف من عرقلة انتشار الجيش اللبناني.

شكّل استهداف إسرائيل للجيش ال لبنان ي مجدداً منعطفاً خطيراً في مسار التصعيد المتواصل في جنوب لبنان ، بعدما أدت غارة إسرائيل ية إلى مقتل ضابطين وجندي داخل آلية عسكرية في منطقة النبطية.

ويأتي هذا الاعتداء في توقيت حساس للغاية، وغداة الاتفاق اللبناني-الإسرائيلي الذي رعته الولايات المتحدة في واشنطن، وتحدث عن انسحاب تدريجي من المناطق التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني فيها ليضطلع بدور أساسي في حفظ الأمن، وتنفيذ ترتيبات الانتشار في المناطق الحدودية. بتاريخ ٦ حزيران ٢٠٢٦، استهدفت غارة عدوانية همجية إسرائيلية آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت - الخردلي في النبطية، أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب، وجندي.

إنّ استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر على لبنان وشعبه وعلى الجيش، يزيدنا صلابةً وإيماناً وعزماً على التصدي لهذه المحاولات العدوانية الهادفة إلى إفشال جميع المساعي الرامية إلى التوصل لحل يتيح إعادة الاستقرار، ووقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة





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