إسرائيل داهم تجمعات سكنية فلسطينية في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة واستولت على ممتلكات

قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت تجمعات فلسطينية بالأغوار الشمالية، شملت تجمعات الجفتلك وحمصة البصلية وحمصة الفَرشة والرأس الأحمر، واستولت القوات على ممتلكات فلسطينية. الحملة مستمرة، حيث ادعى جيش الاحتلال أن الممتلكات موجودة داخل ما ادعى أنه مناطق عسكرية. تعاني مناطق الأغوار الشمالية من تصاعد في استهدافات إسرائيلية تشمل مداهمات واستيلاء على ممتلكات، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين بحق التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية. الفلسطينيون يرون في هذه الاعتداءات محاولة إسرائيلية لتهجيرهم من الأغوار. حذروا من توجه إسرائيل نحو ضم الضفة الغربية أو أجزاء واسعة منها رسميا، مما يعني القضاء على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، جرى تسجيل 1637 اعتداء خلال أبريل/ نيسان، مع استمرار تصاعد الاعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. تقدر معطيات فلسطينية بأن اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، أسفرت منذ ذلك الحين عن مقتل 1162 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و245 آخرين واعتقال قرابة 23 ألفا.

في عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية





