أعلنت إسرائيل اتخاذها غارات مستهدفة على القائد الجديد لكتائب القسام في قطاع غزة، وتشريطة أتحرك الحكومة السورية في تأمين طريق السويداء في دولها. هذا مع سياق النزاع الإيراني اللبناني المتواصل

في تطور حاد يضاف إلى مخاطر النزاع في غزة ، أعلنت إسرائيل مساءً أنها أطلقت حزمة هجمات ضد القائد الجديد ل كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس ، في جنوب القطاع.

يُذكر أن القائد اسمه محمد عودة وقد تم تعيينه اللّحظة الأخيرة بعد اغتيال أسلافه، ذي مكانة بارزة في الحركة. أشار بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى أن الدليل الأيدِي على أن العدو قُتل ما زال غير واضح، إلا أن الهجوم كان هدفاً ثابتاً من مراد الإيصال القوي للضغط على القائد الخفي. يضيف البيان أن القوات الإسرائيلية تواصل نشرها عبر جنوب لبنان، مع التركيز على السيطرة على المناطق الاستراتيجية المرتبطة بالخطوط الدفاعية.

على النقيض من ذلك، تتسارع الخطة السورية لتأمين طريق السويداء بهدف تمكين عودة من نازحين جراء الصراع، إذ تعد الخطة أحد العناصر الجوهرية لخارطة إعادة بناء محافظة السويداء بعد ما تنتشر أضرار الصراعات ما بين فصائل درزية ومليشيات أخرى. أقر المتحدث باسم وزارة الداخلية بأن الحكومة ستمّ إزاحة الحواجز السواتر الرابية مع دعم من فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ، في انتظار أن يفتح الطريق رسمياً بعد انتهاء عطلة الأضحى.

تتعاون معتمدة على خبرة وزارة الأخطار معامتد خارطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة وهو بدى تحريكه كجزء من مبادرة الأمم المتحدة الدولية لإعادة مسكن اللاجئين والبيئات المتضررة من العنف المستمر. تتسم هذه التطورات بنوع من الفوضى العسكرية التي في الوقت ذاته تحمل طابعاً دبلوماسيًا حيث يُظهر الرئيس نتنياهو احتجاجًا على مشروع قانون يفرض سيطرة إسرائيلية على المواقع الأثرية في الضفة الغربية، وإمكانية إمكانية شطب حزب الحركة الإسلامية، وهو ما يشير إلى غموض القضايا الدينية والسياسية على جانبي الخلاف.

يُضمن ذلك تحركاته في إطار موجات مكثفة من تأمين الأراضي على البحر المتوسط وبين القضايا الدولية المتعلقة بالأمن والمستوى الاجتماعي للسكان المحليين. نتيجة آخر، يبرز أن سرعات التحرك للسيارات والزوار في الطريق قد يكون مقياساً للضغوط الأولى التي تشكل اختبارات مباشرة للقدرة على تحكّم الهيئات الأمنية في مواجهة القسوة أو النزاع.





