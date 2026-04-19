إسرائيل تدمر منازل وتعلن مقتل 250 مسلحاً في جنوب لبنان خلال وقف إطلاق النار

الجيش الإسرائيلي يكشف عن مقتل أكثر من 250 من مسلحي حزب الله وضبط مئات الأسلحة في جنوب لبنان، فيما تتواصل عمليات هدم المنازل والمنشآت المدنية خلال فترة وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.

19 أبريل 2026 - 21:00 | آخر تحديث 19 أبريل 2026 - 21:00 يواصل الجيش ال إسرائيل ي عمليات هدم المنشآت والمباني في قرى جنوب لبنان ، وذلك بالتزامن مع فترة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية. وقد أعلن الجيش ال إسرائيل ي اليوم الأحد عن مقتل أكثر من 250 عنصراً من مسلحي حزب الله ، بالإضافة إلى ضبط مئات القطع من الأسلحة والمتفجرات.

وأفاد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن الفرق القتالية مستمرة في تنفيذ عملياتها الهجومية في المناطق الواقعة جنوب ما يصفه بـ 'خط الدفاع الأمامي'. ويهدف الجيش من خلال هذه العمليات إلى إزالة التهديدات التي تستهدف البلدات الشمالية في إسرائيل، وتأمين حدودها.

ووفقاً للبيان، فقد نجحت القوات الإسرائيلية في قتل ما يزيد عن 250 مسلحاً خلال الاشتباكات، مع تدمير ما يزيد عن 405 بنى تحتية وصفها الجيش بأنها 'أهداف عسكرية'. كما تم العثور على أكثر من 1000 قطعة من الأسلحة والعتاد العسكري المتنوع في المنطقة. ومن بين المضبوطات، أشار الجيش إلى اكتشاف كاميرات كانت مثبتة على أجساد عناصر من حزب الله، مؤكداً أنها تحتوي على تسجيلات وصفها بأنها 'دعائية' تهدف إلى استغلال وسائل الإعلام.

من جانبها، نقلت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى تأكيدها على أن عمليات الهدم التي تنفذها القوات الإسرائيلية تتم بشكل منهجي ومنظم. وأوضحت المصادر أن هذه العمليات تستهدف بشكل مباشر المباني المدنية في القرى التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، بما في ذلك المناطق القريبة من الحدود اللبنانية.

وفي سياق متصل، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باستخدام 'كامل القوة' ضد حزب الله، مؤكداً على أنه لن يتردد في ذلك في حال تعرض الجنود الإسرائيليين لأي تهديد. وأقر كاتس باستمرار عمليات هدم المنازل في القرى الحدودية التي يدعي الحزب استخدامها كقواعد عملياتية. وصرح كاتس بأن التعليمات التي أصدرها، بالتعاون مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للجيش تتضمن استخدام كافة الإمكانيات العسكرية، براً وجواً، حتى خلال فترة الهدنة، لحماية الجنود الإسرائيليين المتمركزين في لبنان من أي خطر محتمل. وأضاف أن الهدف الاستراتيجي الشامل للحملة العسكرية في لبنان يتمثل في نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، وإزالة أي تهديدات تشكلها عناصره على بلدات شمال إسرائيل، وذلك من خلال تبني استراتيجية مزدوجة تجمع بين الإجراءات العسكرية الصارمة والتحركات الدبلوماسية الفعالة على الساحة الدولية





