إسرائيل تُستهدف بلدة معروب وقرية عين قانا في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف بلدة معروب بقضاء صور جنوبي لبنان، وتحذير سكان قرية عين قانا الجنوبية بالإخلاء الفوري. وتواصل إسرائيل انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على مدينتي صور والنبطية جنوبي لبنان.

قصف الجيش الإسرائيلي بلدة معروب بقضاء صور جنوبي لبنان، وأنذر سكان قرية عين قانا الجنوبية بالإخلاء الفوري بزعم العمل ضد حزب الله، في ثالث أيام عيد الأضحى.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية قصفت بلدة معروب في قضاء صور، دون الإشارة إلى طبيعة الهدف. فيما أنذر الجيش الإسرائيلي، في بيان، سكان عين قانا جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن ألف متر، بزعم العمل بقوة ضد حزب الله. والخميس، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينتي صور والنبطية جنوبي البلاد، وما يرافقها من تدمير للمعالم التاريخية وتهديدات للسكان، ترقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه القوانين والأعراف الدولية.

وتواصل إسرائيل خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل. ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و324 قتيلا و10 آلاف و27 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية. وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية





