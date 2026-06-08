إسرائيل تشن هجوما على إيران.. انفجارات تهز طهران وأصفهان وتبريز

شن سلاح الجو الإسرائيلي هجمات جوية على مواقع عسكرية إيرانية في غرب ووسط البلاد، مما أدى لانفجارات قوية في عدة مدن بينها العاصمة طهران وأصفهان وتبريز، في تصعيد جديد بعد هجوم إيراني سابق على إسرائيل.
شهدت عدة مدن إيرانية فجر يوم الأحد سلسلة انفجارات قوية، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في مناطق غرب ووسط إيران، في تصعيد غير مسبوق في المواجهة بين الطرفين.
وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن دوي انفجارات قوية سمع في العاصمة طهران، ليؤكد التلفزيون الإيراني لاحقاً سماعها أيضاً في مدن تبريز وأصفهان. asdfasdfasfasfasfasfasfasfasfasfsafsafsafsafdsafsafsadfsadfsadfsadfsadfsadfsadfsadfsadfsafsadf sadfasdfasdfasdfadsfsadfsadfsadfsadfadsfadsfadsfasdfasdfasdfadsfadsfasdf sadfasdfasdfasdfadsfsadfsadfsadfsadfadsfadsfadsfasdfasdfasdfadsfadsfasdf sadfasdfasdfasdfadsfsadfsadfsadfsadfadsfadsfadsfasdfasdfasdfadsfadsfasdf sadfasdfasdfasdfadsfsadfsadfsadfsadfadsfadsfadsfasdfasdfasdfadsfadsfasd
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