إسرائيل تُشن حملة جوية على إيران ردًا على هجمات صاروخية إيرانية

إسرائيل تنفذ ردًّا عسكريًا واسع النطاق على أراضي إيران بعد صواريخ استهدفت مواقعها، مع تقارير عن انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان وتكثيف الاجتماعات الأمنية في تل أبيب.

في صباح يوم 8 يونيو 2026، شهدت السماء الإقليمية تصعيداً عسكرياً ملحوظاً بعد أن أطلقت القوات ال إسرائيل ية سلسلة من الضربات الجوية على أراضي الجمهورية الإسلامية ال إيران ية.

جاء هذا التحرك كرد مباشر على الهجمات الصاروخية التي استهدفت مواقع إسرائيلية في وقت سابق من اليوم، وهو ما دفع المسؤولين في تل أبيب إلى تنفيذ خطة طوارئ تم إعدادها مسبقاً لت-neutralize التهديد الإيراني. وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، انطلقت مقاتلات من قاعدة أريئيل الجوية متجهة نحو عدة مواقع استراتيجية داخل إيران، وشملت الاستهدافات مراكز اتصالات عسكرية، ومواقع تخزين أسلحة، وبنى تحتية حيوية في مدن طهران، تبريز، وأصفهان.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بسماع أصوات إنفجارات قوية في تلك المدن، إلا أن المسؤولين في طهران لم يصدروا بعد بياناً رسمياً يحدد حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف التي تعرضت للضرب





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