إسرائيل تحدد منطقة حمراء واسعة في جنوب لبنان وتوسع نطاق القصف

أعلنت إسرائيل عن تحديد منطقة حمراء في جنوب لبنان، تمتد على طول منطقة الخط الأصفر، وتخضع لقصف مستمر وتنبيهات بالإخلاء، مما أدى إلى نزوح السكان وتدهور الأوضاع الإنسانية. وتأتي هذه الإجراءات ردًا على ما تصفه إسرائيل بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

أعلنت إسرائيل عن تحديد منطقة حمراء في جنوب لبنان ، تمتد على طول منطقة الخط الأصفر التي أعلنت عنها سابقًا. هذه المنطقة، التي لم يتم الإعلان عنها رسميًا، تخضع لقصف مستمر وتنبيهات ب الإخلاء ، وتمتد من جنوب غرب لبنان إلى محيط مدينة النبطية، بعمق يصل إلى 25 كيلومترًا عن الحدود.

تشمل هذه المنطقة عشرات القرى والبلدات، مما أدى إلى نزوح السكان. تتوسع المنطقة الحمراء بمقدار 12 كيلومترًا إضافيًا شمال الخط الأصفر، مما يجعل عمقها الإجمالي من الحدود لا يقل عن 20 كيلومترًا. تشمل المنطقة 23 بلدة معرضة لتنبيهات الإخلاء شمال وجنوب نهر الليطاني، بالإضافة إلى مناطق أخرى تتعرض لقصف يومي.

وقد أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء لقرى متعددة شمال الليطاني وفي أقضية بنت جبيل ومرجعيون وصور، بسبب طبيعة المنطقة الجغرافية التي تضم وديانًا ومرتفعات يمكن أن يستخدمها مقاتلو حزب الله للتحرك وإطلاق المسيرات. يبرر الجيش الإسرائيلي هذه الإجراءات بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قوية ردًا على ذلك. القصف الإسرائيلي تجاوز بالفعل 25 بلدة، ووصل إلى مناطق تبعد 25 كيلومترًا عن الحدود، مثل جبشيت ودبعال.

وقد استهدفت الغارات الإسرائيلية بنى تحتية تابعة لحزب الله، بما في ذلك منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة والمباني العسكرية. في المقابل، أعلن حزب الله عن استهدافه لتجمعات جنود إسرائيليين ودبابات في مناطق مختلفة. وقد أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين، بما في ذلك عسكري لبناني وشقيقه، وعائلة شوقي دياب، وضحايا في بلدات جويا وطيردبا وجبشيت. وتستمر أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. الوضع الإنساني يتدهور مع استمرار القصف وتزايد عدد النازحين





