إسرائيل تستهدف جسر القاسمية في صور وتجدد الخروقات لوقف إطلاق النار الهش

الجيش اللبناني يعمل على فتح جسر القاسمية البحري بعد استهدافه بغارة إسرائيلية. الغارات الإسرائيلية تواصل استهداف الجسور الحيوية في جنوب لبنان، وسط خروقات لوقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، والذي يبلغ مدته 10 أيام. يبرز هذا التطور استمرار التوترات والتداعيات الإنسانية واللوجستية في المنطقة.

أفاد الجيش اللبناني بأن وحدة متخصصة تعمل حاليًا على فتح جسر القاسمية البحري في مدينة صور بشكل كامل. يأتي هذا الإجراء بعد تعرض الجسر لاعتداء إسرائيلي يوم الخميس الماضي. وبعد فترة وجيزة من هذا الاستهداف، شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية استهدفت الجسر، الذي يُعد آخر جسر متبقٍ من أصل خمسة جسور رئيسية في جنوب لبنان تربط ضفتي نهر الليطاني. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد آخر، بمن فيهم جندي.

وتأتي هذه الأعمال في سياق استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تهدف إلى عزل جنوب لبنان عن شماله. ويعمل الجيش اللبناني، بالتعاون مع البلديات والجمعيات الأهلية، على إعادة فتح جسر القاسمية البحري بشكل كامل بعد استهدافه في اعتداء إسرائيلي بتاريخ 16 أبريل 2026. وقد تمركزت إحدى الوحدات العسكرية في محيط الجسر لمدة عشرة أيام. ومن الجدير بالذكر أنه تم توجيه دعوة لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ورئيس لبنان جوزيف عون للحضور إلى البيت الأبيض لإجراء أول محادثات جوهرية بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، مما يؤدي إلى خروقات متعددة لاتفاق وقف إطلاق النار. وقد تم تسجيل عدد من هذه الاعتداءات، بالإضافة إلى قصف متقطع يطال عدداً من القرى. وفي سياق متصل، دخل وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام حيز التنفيذ، على الرغم من الخروقات الإسرائيلية. وقد حذرت إسرائيل اللبنانيين من محاولة العودة إلى جنوب البلاد، مؤكدةً على حقها في الحركة وفقاً للاتفاق. وقد لعب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس دوراً محورياً في التوسط لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وسجل الجيش اللبناني، فجر يوم الجمعة، عدداً من الخروقات الإسرائيلية منذ بدء الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس. وبدأت اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الليلة عند الساعة 00:00 بتوقيت موسكو، ومن المقرر أن تستمر لمدة 10 أيام، وفقاً لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد نشرت وزارة الخارجية الأمريكية نص اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين لبنان وإسرائيل، والذي يمهد لمفاوضات قد تسفر عن اتفاق سلام دائم. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم منصات إطلاق القذائف الصاروخية التي أطلق منها حزب الله اللبناني قذائف نحو بلدات الشمال مساء الخميس. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق على وقف إطلاق النار لمواصلة مناقشة اتفاق السلام مع لبنان ونزع سلاح حزب الله، مشيراً إلى أن موازين القوى في لبنان قد تغيرت. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كعادته، عن مسؤوليته عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مؤكداً أنه حل الصراع "العاشر" الذي نجح في تسويته. وانتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ورؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام مع لبنان. من ناحية أخرى، نفذت إسرائيل تهديدها وقامت بتدمير جسر القاسمية في جنوب لبنان بغارة جوية عنيفة، وهو الجسر الذي يقع في قلب المنطقة الحدودية بجنوب لبنان على نهر الليطاني. يُعد هذا الجسر هدفاً متكرراً للغارات الإسرائيلية، مما يثير تساؤلات حول أهميته ولماذا تصر إسرائيل على استهدافه بشكل متواصل. تسلط هذه الأحداث الضوء على التوترات المستمرة في المنطقة وتأثير العمليات العسكرية على البنية التحتية المدنية





