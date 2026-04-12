إسرائيل تستعد للحرب مع إيران: الجيش يرفع حالة التأهب بعد تعثر المفاوضات

أمر رئيس الأركان الإسرائيلي الجيش بالاستعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران، بعد فشل المفاوضات بين البلدين بوساطة أمريكية، مع استعدادات مكثفة للجيش تشمل تحديث الأهداف وتوسيع الانتشار الدفاعي.

أمر رئيس الأركان ال إسرائيل ي إيال زامير الجيش بالاستعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران ، وذلك في أعقاب تعثر المفاوضات بين البلدين بوساطة أمريكية، بحسب ما ذكرته صحيفة 'يديعوت أحرونوت'. وأوضحت الصحيفة أن زامير أصدر تعليماته برفع مستوى التأهب والجاهزية لمواجهة 'احتمال عودة الصراع العسكري مع إيران في المستقبل القريب'. وجاء هذا القرار بعد فشل المفاوضات التي جرت في إسلام آباد، عاصمة باكستان، بين الولايات المتحدة و إيران .

وقد أعلنت كل من طهران وواشنطن صباح الأحد انتهاء المباحثات دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي اندلعت بينهما في 28 فبراير/شباط الماضي. وتتبادل الدولتان الاتهامات بالمسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق، ولا يزال مصير جولة تفاوضية جديدة مجهولا، خاصة في ظل هدنة لمدة أسبوعين أعلنت عنها الدولتان. \ووفقا للصحيفة، فقد تم توجيه تعليمات للجيش بالحفاظ على جاهزية عالية في جميع القطاعات، بالإضافة إلى تقليل أوقات الاستجابة وسد الثغرات التشغيلية. كما تقوم شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بتسريع وتيرة تحديث قاعدة بيانات الأهداف في إيران، مع التركيز بشكل خاص على الأهداف العسكرية الحيوية، مثل منظومات إطلاق الصواريخ والبنى التحتية الداعمة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن هذا التحديث المكثف للأهداف يهدف إلى توفير مرونة عملياتية وقدرة على توجيه ضربات سريعة في حال اتخاذ قرار سياسي بالتصعيد. وبحسب المصادر، يعمل سلاح الجو الإسرائيلي حاليا على صياغة خطط هجومية محدثة بالتعاون مع قسم العمليات، مع إعداد حزم هجومية واسعة النطاق. وعلى صعيد الدفاع، يقوم الجيش الإسرائيلي بتعزيز انتشار أنظمة الدفاع الجوي والاستعداد لمواجهة سيناريوهات تصعيد متعددة الجبهات، بما في ذلك احتمال التعرض لإطلاق نار من عدة جهات في وقت واحد. وتشير الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن انهيار المفاوضات يعكس اتساع الفجوة بين الطرفين ويقلل من فرص التوصل إلى حل دبلوماسي في هذه المرحلة.\منذ بداية العدوان على إيران، خلّف الصراع أكثر من 3 آلاف قتيل، وتسبب في دمار واسع النطاق في المنشآت العسكرية والمدنية. وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل. كما نفذت طهران هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مما أسفر عن سقوط ضحايا وأضرار في المنشآت المدنية. وجاء هذا التصعيد على الرغم من التقدم الذي أحرزته إيران في مفاوضات سابقة مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، وفقا لما أكده الوسيط العماني. وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تتصاعد فيها التوترات بعد جولات تفاوض، إذ شهدت المرة الأولى اندلاع حرب يونيو/حزيران 2025. وتتهم واشنطن وتل أبيب إيران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل والدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة. في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى لإنتاج أسلحة نووية، وأنها لا تشكل تهديدا لأي دولة أخرى. وتُعد إسرائيل، التي تحتل أراضٍ فلسطينية ولبنانية وسورية، الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي ترسانة غير معلنة رسميا ولا تخضع للرقابة الدولية





