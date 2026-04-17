إسرائيل تحذر مواطنيها في الخارج من مخاطر أمنية متزايدة

توجه إسرائيل تحذيرات لمواطنيها المقيمين خارج أراضيها بشأن تزايد المخاطر الأمنية، مشيرة إلى قلق ملموس من استهدافهم دولياً، رغم إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان. وتنصح بتوخي الحذر في دول محيطة بنفوذ إيراني وفي آسيا، وتجنب السفر غير الضروري. وتؤكد المؤسسة الأمنية أن التهديد لا يزال قائماً ويستدعي الحذر، مع إمكانية نقل المواجهة إلى الساحة الدولية.

تحذر إسرائيل مواطنيها المقيمين في الخارج من مخاطر أمن ية متزايدة، وذلك في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان، مشيرة إلى وجود قلق ملموس من محاولات استهداف ال إسرائيل يين في عدة دول حول العالم. وذكرت الكاتبة ال إسرائيل ية آنا بارسكي، في مقال نشرته صحيفة معاريف، أن وزراء في الحكومة تلقوا رسالة محدثة تتضمن تحذيراً غير اعتيادي، يؤكد استمرار ال تهديدات رغم التهدئة المعلنة على الجبهة اللبنانية.

وتتحدث المصادر الأمنية الإسرائيلية عن وجود جهود تبذلها مجموعات تعادي إسرائيل، بالإضافة إلى منظمات تصفها تل أبيب بـ الإرهابية، لاستهداف مصالح إسرائيلية ويهودية في الخارج منذ بدء عملية زئير الأسد (المسمى الإسرائيلي للحرب على إيران)، ما دفع السلطات إلى دعوة القيادة السياسية لمراعاة التداعيات الدولية للتطورات الأمنية الأخيرة. رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن مستوى التهديد لا يزال مرتفعاً، بل تؤكد أن الخطر قائم ويتطلب الحذر، خاصة في ظل احتمالات تنفيذ هجمات انتقامية خارج حدود إسرائيل. دعت حكومة الاحتلال الإسرائيليين في الخارج إلى توخي الحيطة والحذر، خصوصاً في دول تعتبرها محاطة بنفوذ إيراني، مثل أذربيجان وجورجيا وتركيا والإمارات ودول الخليج، مع توصيات بتجنب الفعاليات المرتبطة بإسرائيل أو اليهود خشية استهدافها. كما نصحت السلطات الإسرائيلية مواطنيها في آسيا، مع التركيز على تايلاند والفلبين، إلى جانب توصية واضحة بعدم البقاء في شبه جزيرة سيناء إلا لأغراض العبور عبر مطار طابا، في ظل مخاوف من استهداف طرق السفر والمواقع التي يرتادها الإسرائيليون. تضمنت التوجيهات أيضاً إرشادات بشأن السفر، حيث أوصت باستخدام مطار بن غوريون كخيار رئيسي للدخول والخروج، مع تقليل المرور عبر مصر أو الأردن، وإن تم ذلك فيُفضل عبر مطاري طابا والعقبة دون الإقامة لفترات طويلة. نصحت السلطات بتجنب الرحلات غير المباشرة في الدول التي يصنفها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ضمن مستوى التهديد الأعلى (المستوى 4)، في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى تقليل المخاطر. أكدت الرسالة أن وقف إطلاق النار لا يعني زوال التهديد، بل قد يدفع أطرافاً معادية إلى نقل المواجهة إلى الساحة الدولية، ما يستدعي استمرار حالة التأهب واتخاذ تدابير وقائية مشددة لحماية الإسرائيليين في الخارج. وتأتي هذه التحذيرات في سياق توترات متصاعدة في المنطقة، وتأثيرها على العلاقات الدولية، ومدى قدرة الأطراف على إدارة الأزمات ومنع تصاعدها. التحذيرات تشير إلى وجود استراتيجية إسرائيلية تسعى إلى تقليل المخاطر التي يتعرض لها مواطنوها في الخارج، خاصة في ظل تزايد التهديدات التي تشكلها التنظيمات المتطرفة والجماعات المعادية لإسرائيل، والتي قد تستغل أي فرصة لتنفيذ هجمات تستهدف مصالح إسرائيلية أو يهودية. من المهم ملاحظة أن هذه التحذيرات تأتي في وقت دقيق، حيث تسعى إسرائيل إلى تهدئة الأوضاع على جبهاتها المختلفة، ولكن المؤسسة الأمنية ترى أن هذه التهدئة قد لا تكون كافية لضمان أمن مواطنيها في الخارج، وأن هناك حاجة للبقاء في حالة تأهب قصوى. النص المتبقي من المقال الأصلي يتعلق بخبر آخر عن سياسة ترامب ولا يرتبط بالأمن الإسرائيلي للمواطنين في الخارج





