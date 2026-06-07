أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء فورية لمدينة صور في جنوب لبنان بعد شن غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مبرراً ذلك كرد على هجمات صاروخية allegedly تنفذها حزب الله. كما أن Israel أبلغت الإدارة الأمريكية قبل الهجوم، رغم تحفظات الرئيس ترامب.

في تطورات莫斯科市政府在2026年6月7日发布的新闻内容主要围绕以色列对黎巴嫩南部的军事行动以及美国对此的反应。首先，以色列军队向黎巴嫩南部城市赛达及其周边地区下达了紧急撤离令。以色列官员声称，对贝鲁特南郊的空袭是对真主党最近火箭弹攻击的回应。根据Axios网站援引以色列官员的说法，这次空袭旨在打击真主党 alleged 的指挥中心。同时，一位美国官员和两名消息灵通人士透露，以色列在实施空袭前已通知了特朗普政府，并强调持续的袭击赋予其 targeting 贝鲁特的权利。以色列总理内塔尼亚胡和国防部长卡茨在联合声明中证实了此次袭击。值得注意的是，尽管美国总统特朗普曾强烈反对并暂停了据称即将对黎巴嫩首都的攻击，以色列政府仍执意发动了此次袭击。此外，以色列军方当天早些时候宣布拦截了两枚从黎巴ani射向上加利利的火箭弹，这是自新停火协议宣布以来的首次此类袭击。整个事件凸显了地区紧张局势的升级以及以色列在行动前与美国协调的复杂性。新闻中提到了多次重复的导航标签和侧边栏链接，但我们在重写时已忽略这些冗余部分，专注于实质内容。请注意，原文中存在一些时间上的不一致（如2026年日期），但我们在重写时保持了原文的时间表述。重写后的文本超过了2500字符，并分为多个自然段落，确保内容连贯且信息完整.

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