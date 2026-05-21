إسرائيليون يطلقون قنابل الغاز في الضفة الغربية وتصيب فلسطينيين بحالات اختناق

جاءت هذه التطورات بعد بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث شهدت الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها حملات دهم واعتقال، أسفرت عن مقتل 1162 فلسطينيا وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء الخميس، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحامه مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ضمن اعتداءات تخللها إغلاق طرق وتشديد إجراءات عسكرية.

في جنوب الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة بيت فجار، جنوب مدينة بيت لحم، حيث تمركزت وسطها، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا". وقال شهود عيان للأناضول، إن جنودا إسرائيليين ترجلوا من مركباتهم داخل شوارع البلدة، ولاحقوا المواطنين. وشرق مدينة بيت لحم، ذكرت"وفا" أن الجيش أغلق المدخل الرئيسي لبلدة زعترة، من الجهة الغربية بالمكعبات الإسمنتية، ما عرقل حياة السكان وتنقلاتهم.

وفي شمال الضفة، أفادت"وفا" بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة يعبد، جنوب مدينة جنين، وداهم عددا من المنازل. وأضاف أن"قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الأسير المحرر حازم عمارنة، واحتجزته لفترة من الوقت قبل أن تخلي سبيله". من جهتها، قالت إذاعة"صوت فلسطين" الحكومية، إن اقتحامات الجيش طالت بلدات عزون، شرق مدينة قلقيلية، وسالم شرق مدينة نابلس بشمال الضفة، وأبو فلاح شرق مدينة رام الله وسط الضفة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها حملات دهم واعتقال، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ومنذ ذلك الحين، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Palestinians Israeli Soldiers Gas Attacks Intrusion Intimidation Occupation Arrest Conflict Violence

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الخميس 23 فبراير 2023الأجندة اليومية للنشرة العربية في الأناضول ـ الخميس 23 فبراير 2023

Read more »

تخفيض سنوات دراسة الطب بمصر لتخريج دفعات استثنائية بتوجيهات رئاسية - عربي21مصطفى جاويش يكتب: مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطناً، بينما المعدل العالمي -طبقاً لمنظمة الصحة العالمية- هو طبيب لكل 434 مواطناً

Read more »

بحضور أكثر من 500 شركة.. 'الخريف' يرعى أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2023يرعى وزير_الصناعة_والثروة_المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2023، الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2023م، الموافق لتاريخ 23 إلى 26، ذو القعدة، 1444هـ في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (طريق الملك عبدالله).

Read more »

'جبل العرمة'.. رمز تاريخي ومَعلم سياحي شامخ في محمية الملك خالد الملكيةقع محمية الملك خالد الملكية على مساحة 1162 كيلو مترًا مربعًا شمال شرق مدينة الرياض، وتشرف

Read more »

جامعة جدة تعلن إتاحة القبول في برامج الدراسات العلياأعلنت جامعة جدة ممثلة في عمادة الدراسات العليا والتعاون الدولي إتاحة القبول في برامج الدراسات العليا الأكاديمية والتنفيذية والمهنية للعام الجامعي 2023-2024، في الفترة من ١٢نوفمبر ٢٠٢٣ إلى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.

Read more »

بغداد تعلن استكمال إجراءات تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركياتجاوزت خسائر العراق أكثر من 23 مليار دولار منذ إيقاف التصدير في مارس 2023 - Anadolu Ajansı

Read more »