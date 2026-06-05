إسرائيل نشرت قوات خاصة في أذربيجان خلال الحرب مع إيران

كشفت شبكة CNN عن تفاصيل جديدة حول نشاط إسرائيل في أذربيجان خلال الحرب مع إيران.

كشفت شبكة CNN أن إسرائيل نشرت سراً قوات خاصة و استخبارات ية في أذربيجان خلال ال حرب مع إيران ، لتسهيل عملياتها ومراقبة الحدود ال إيران ية ضمن شبكة قواعد إقليمية سرية.

ذكرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن إسرائيل نشرت سراً وحدات عسكرية واستخباراتية من النخبة، تشمل قوات خاصة والموساد، في عدة مواقع بجنوب أذربيجان تطل على الحدود الإيرانية خلال الحرب مع إيران. يُعد هذا الانتشار، الذي شاركت فيه بضع عشرات من الجنود، جزءًا من شبكة قواعد سرية أوسع لإسرائيل في المنطقة تشمل العراق والإمارات وإقليم صومالي لاند. وقد مكّن هذا التموضع الجيش الإسرائيلي من تطويق إيران والوصول لمئات الأميال في عمق أراضيها، وتوسيع نطاق ضرباته المتكررة.

ورغم نفي السفارة الأذربيجانية بشدة لهذه المزاعم، وعدم تعليق الجيش الإسرائيلي، أكدت المصادر أن المواقع كانت جزءًا من خطة واسعة. واستغلت إسرائيل شراكتها الاستراتيجية مع أذربيجان، حيث بدأت الاستعدادات في يناير بزرع أجهزة تنصت ومعدات استخباراتية تحت غطاء جوي. وتواصلت العمليات بشكل منفرد بعد إلغاء ضربات كانت مقررة، وأسفرت عن مهام رئيسية أبرزها اغتيال القيادي في الحرس الثوري رحمن مقدم في مارس. كما أحبطت أذربيجان لاحقًا مخططات إيرانية استهدفت بنية تحتية وأهدافًا إسرائيلية ويهودية.

وتقوم العلاقة الوثيقة بين البلدين على تبادل المصالح؛ فتزود باكو تل أبيب بالنفط، مقابل حصولها على أسلحة متطورة استخدمتها في صراعات ناغورنو كاراباخ، بما في ذلك منظومة القبة الحديدية. ويشير محللون إلى أن هذا التعاون الأمني والاستخباراتي المتبادل يمنح أذربيجان نفوذاً دبلوماسيا حيويا عبر اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، ويساعدها في التصدي لجهود زعزعة الاستقرار التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني، رغم إبقاء هذه العمليات المشتركة في سرية تامة وبعيدا عن الأضواء.

حاولت قنصلية إيران في حيدر آباد الهندية دحض استهداف القوات الإيرانية مطار الكويت الدولي، من خلال نشر تحليل بصري على منصة X يعتمد على مقارنة مشاهد مصورة. كشفت شبكة CNN عن تفاصيل جديدة حول الحريق الذي اندلع على متن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد آر فورد، مشيرة إلى أن إصلاح الأضرار سيستغرق عاماً كاملاً على الأقل.

كشفت قناة إن بي سي أن حجم الدمار الذي ألحقته الضربات الإيرانية بالقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج أكبر بكثير مما يتم التصريح به للرأي العام. أعلن الحرس الثوري الإيراني القبض على جاسوس مخضرم وجماعات معارضة مسلحة مدعومة من واشنطن وتل أبيب سعت للتمهيد لهجوم عسكري للعدو عبر غرب البلاد. رد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني على وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن انقسام القيادة الإيرانية حول مسألة التفاوض مع واشنطن، وقال إن بلاده تواجه جبهة صهيونية عربية أمريكية. أذربيجان تسحب جميع موظفيها الدبلوماسيين من إيران وتخلي سفارته





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