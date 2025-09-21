إسرائيل تعزز قواتها في الضفة الغربية وسط تصاعد التوتر الأمني والاعتراف الدولي بفلسطين

أعلنت إسرائيل عن إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر الأمني والمساعي الدولية للاعتراف بدولة فلسطين. يأتي هذا الإعلان في سياق الحرب على غزة، وتزايد عمليات هدم المنازل والاستيطان في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية.

أفادت إذاعة الجيش ال إسرائيل ي نقلاً عن مصادر عسكرية بأن يوم الأحد سيشهد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق مختلفة في الضفة الغربية ، تتضمن ثماني سرايا تعزيز، أي ما يعادل نحو كتيبتين. وستبقى هذه القوات في الضفة طوال فترة الأعياد اليهودية. وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذه التعزيزات هو تشديد الإجراءات الأمنية وحماية الطرق والمستوطنات في الضفة خلال فترة الأعياد، وذلك وسط مخاوف من احتمال تصعيد أمني، لا سيما في ظل التطورات السياسية والعسكرية المتسارعة في قطاع غزة وعلى الساحة الدولية.

يأتي هذا الإعلان في سياق استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، والتي تدخل عامها الثاني، وتتزامن مع مساعي إسرائيل لإعادة احتلال مدينة غزة وتهجير الفلسطينيين منها، بالإضافة إلى التطورات السياسية والدبلوماسية المتسارعة على الساحة الدولية، بما في ذلك الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية. وتشهد الساحة الدولية حراكاً مكثفاً، حيث أعلنت العديد من الدول حول العالم عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. من بين هذه الدول مالطا وبريطانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وأستراليا وأرمينيا، وغيرها، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني وجهود إقامة دولته المستقلة. هذه الخطوة تأتي في ظل اعتراف 149 دولة على الأقل من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، وهو ما يعزز مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية. وفي تطور آخر، أيد الكنيست الإسرائيلي في يوليو/ تموز الماضي بأغلبية ساحقة إعلاناً يدعم ضم الضفة الغربية، وذلك وسط دعوات من وزراء حزب الليكود ورئيس الكنيست إلى تنفيذ هذا الضم فوراً. هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي في سياق النهج الذي تتبعه إسرائيل منذ اندلاع حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث كثفت من عمليات هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب مصادرة الأراضي وتسريع وتيرة بناء المستوطنات. وقد أسفرت هذه الممارسات عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، حيث استشهد ما لا يقل عن 1042 فلسطينياً، وأصيب ما يقرب من 10 آلاف و160 آخرين، فضلاً عن اعتقال أكثر من 19 ألفاً، وفقاً للمعطيات الرسمية. علاوة على ذلك، وبدعم أمريكي مستمر، تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد 65 ألفاً و208 أشخاص، وإصابة 166 ألفاً و271 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تفشي المجاعة التي أودت بحياة 442 فلسطينياً، بينهم 147 طفلاً. وفي سياق آخر، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام





الضفة الغربية إسرائيل فلسطين غزة الاعتراف الدولي

