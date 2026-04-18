إسرائيل تعلن عن "خط أصفر" في جنوب لبنان وتتوعد "المخربين"

الجيش الإسرائيلي يعلن عن رصده لـ "مخربين" انتهكوا وقف إطلاق النار في منطقة "الخط الأصفر" جنوب لبنان، ويتوعد باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة مواطنيه وجنوده، بينما يدعو حزب الله إلى الحذر وانتظار تحقيقات الجيش اللبناني.

في تطور لافت، أعلن الجيش ال إسرائيل ي عن رصده خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لـ 'مخربين' انتهكوا تفاهمات وقف إطلاق النار في منطقة وصفت بأنها ' الخط الأصفر ' بجنوب لبنان ، وزعم أنهم اقتربوا من القوات ال إسرائيل ية بشكل شكل 'تهديدا مباشرا'. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يشير فيها الجيش ال إسرائيل ي بشكل صريح إلى ' الخط الأصفر ' في لبنان ، وهو خط وهمي تم تحديده جنوب نهر الليطاني، في سابقة مشابهة لما تم تطبيقه في قطاع غزة بعد بدء الأحداث في الثامن من أكتوبر 2023.

أوضح الجيش في بيانه أن سلاح الجو والقوات المتواجدة على الأرض بادروا بشن هجمات مباشرة على هؤلاء 'المخربين'، فضلا عن تنفيذ قصف مدفعي لدعم القوات البرية العاملة في المنطقة، مؤكدا على تدمير ما أسماه 'بنى تحتية إرهابية' ردا على ما وصفها بالتهديدات.

وفي معرض توعده باستمرار هذه الاستهدافات، أكد الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح بـ 'تعريض مواطني إسرائيل وجنوده للخطر، وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم، وسيواصل العمل على تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته'.

وفق تقارير صحفية عبرية، تحديداً ما نشرته صحيفة 'يديعوت أحرونوت' في الثاني من أبريل الماضي، فإن هذا 'الخط' في امتداده الشرقي يصل إلى منعطف نهر الليطاني في جنوب لبنان، ويبدأ شرقا بالقرب من بلدة الخيام، الواقعة شمال شرق مستوطنة المطلة الحدودية الإسرائيلية. ويتتبع الخط مساره عبر بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون، مارا بالقرب من قناة الليطاني، ليمتد بعد ذلك إلى بلدة بنت جبيل في القطاع الأوسط من المنطقة المذكورة.

وفي سياق متصل، دعا حزب الله إلى 'توخي الحذر في إطلاق الأحكام بشأن الحادث بانتظار تحقيقات الجيش اللبناني'، مشددا في الوقت ذاته على 'استمرار التعاون بين الأهالي واليونيفل والجيش اللبناني'.

وفي حادثة منفصلة، أعلنت وزارة الخارجية الهندية عن استدعاء سفير إيران لديها على خلفية إطلاق النار على سفينتين تحملان علم بلادها في مضيق هرمز.

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة، وسط تبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية. يشكل تعريف 'الخط الأصفر' في جنوب لبنان سابقة جديدة في الخطاب العسكري الإسرائيلي، حيث يشير إلى محاولة لترسيم حدود عملياتية أو أمنية واضحة في منطقة متنازع عليها، وهو ما يثير تساؤلات حول نوايا إسرائيل المستقبلية في ظل التوترات القائمة.

من جانبه، يسعى لبنان، عبر مؤسساته الرسمية وحزب الله، إلى احتواء أي تصعيد محتمل، داعيا إلى الهدوء والتحقيق لتفادي الانجرار إلى مواجهات واسعة. ويعكس موقف حزب الله، الذي دعا إلى الحذر وعدم التسرع في إصدار الأحكام، سعيه لعدم تصعيد الوضع، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المحلية والدولية المعنية بالحفاظ على الاستقرار في الجنوب.

كما أن الحادثة المتعلقة بالسفن في مضيق هرمز، رغم أنها منفصلة، تسلط الضوء على حالة عدم الاستقرار الإقليمي المتزايدة وتعدد جبهات التوتر.

هذا التوتر المتصاعد في الجنوب اللبناني، وما رافقه من تحركات عسكرية وبيانات متبادلة، يضع المنطقة على حافة المزيد من التعقيدات. تظل طبيعة 'الخط الأصفر' وتداعياته الأمنية قيد المتابعة الدقيقة، مع ترقب ردود الفعل الإقليمية والدولية تجاه هذه التطورات. إن التأكيد على استمرار التعاون بين مختلف الجهات في لبنان، كما أشار حزب الله، يعد أمرا حيويا للحفاظ على الهدوء ومنع حدوث أي انزلاق نحو مزيد من التصعيد.

وتؤكد الأحداث المتوالية على الحاجة الملحة إلى حلول دبلوماسية وسياسية لتخفيف التوترات ومنع امتداد الأزمات القائمة في المنطقة





إسرائيل لبنان حزب الله الخط الأصفر وقف إطلاق النار

