إسرائيل تعترف بعدم واقعية القضاء على حزب الله عسكريا

صحيفة إسرائيلية تكشف عن قناعة داخل الجيش الإسرائيلي بأن القضاء على حزب الله بالقوة العسكرية أمر غير ممكن، في ظل الإرهاق العملياتي وتصاعد التكلفة السياسية للحرب.

كشفت صحيفة ' إسرائيل هيوم' عن قناعة متزايدة داخل المنظومة العسكرية ال إسرائيل ية بأن تحقيق النصر الكامل على حزب الله بالقوة العسكرية أصبح أمرا غير واقعي، وذلك في ظل تدهور قدرة الجيش على تحمل حرب استنزاف طويلة الأمد.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، نقلت الصحيفة عنه، أن الحكومة الإسرائيلية لم تصدر أي توجيهات تهدف إلى 'تصفية' حزب الله عسكريا بشكل كامل، على الرغم من أن الهدف الاستراتيجي المعلن لا يزال تقويض قدراته العسكرية والمالية. وأضاف المسؤول أن 'لا توجد حاليا أي وسيلة عسكرية فعالة قادرة على إيقاف إطلاق الصواريخ بشكل كامل'، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الحالية، والتي تتضمن اعتراضات الصواريخ وضربات محدودة، 'تستنزف حزب الله ولكنها لا تشله بشكل كامل'.

ويواجه الجيش الإسرائيلي تحديات عملياتية متزايدة، بما في ذلك الإرهاق العملياتي الناتج عن الاعتماد المكثف على قوات الاحتياط وتعدد الجبهات المفتوحة. وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ عملية عسكرية شاملة ضد حزب الله يتطلب 'توسيعا هائلا في حجم القوات'، وهو ما يعتبر غير ممكن في الظروف الحالية. ونتيجة لذلك، أصبح خيار وقف إطلاق النار ليس مجرد ضرورة سياسية، بل 'ضرورة عملياتية' تهدف إلى تخفيف الضغط عن الجيش الإسرائيلي وإعادة ترتيب أولوياته بعد أشهر من القتال المستمر على عدة جبهات.

وقد انتقلت إسرائيل فعليا من استراتيجية 'الحسم العسكري' إلى استراتيجية إدارة الاستنزاف على المدى الطويل، حيث يركز الهدف الآن على تقليص قدرات حزب الله ومنع التهديدات الكبرى، مثل التوغل البري أو الهجمات الواسعة، بدلا من السعي إلى إنهائه بشكل كامل. بالإضافة إلى الاعتبارات العسكرية، يشير التقرير إلى أن الحرب الحالية قد أفرزت تكلفة سياسية ودبلوماسية متزايدة على إسرائيل، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، بسبب صور وتقارير عن الدمار في جنوب لبنان، وما يُنظر إليه على أنه تراجع في صورة إسرائيل الدولية.

وقد انعكست هذه الضغوط في مواقف سياسية غربية أكثر تشددا، بما في ذلك النقاشات داخل الكونغرس الأمريكي حول تقييد بعض صفقات السلاح، والتحركات الأوروبية لإعادة تقييم الاتفاقيات مع إسرائيل. وفي هذا السياق، يرى التقرير أن وقف إطلاق النار الذي رعاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو نتيجة توازن بين الضغط العسكري المحدود والإرهاق الداخلي، وليس 'تسوية نصر'.

كما يشير إلى أن لبنان طلب تمديد التهدئة لفترة أطول، لكن إسرائيل فضلت فترة أقصر في محاولة للحفاظ على ضغط عسكري وسياسي متدرج دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة. وتخلص الصحيفة إلى أن المعادلة الحالية تقوم على عدم واقعية الحسم العسكري الكامل ضد حزب الله، والإرهاق المتزايد في الجيش الإسرائيلي، والتصاعد المستمر للتكلفة السياسية للحرب.

وبناء على ذلك، تواجه إسرائيل خيارين محدودين: استمرار إدارة الاستنزاف من خلال عمليات متقطعة، أو تثبيت تهدئة مؤقتة كوسيلة لاحتواء الجبهة مع حزب الله، في انتظار ظروف استراتيجية مختلفة قد تسمح بإعادة صياغة قواعد الاشتباك. أفادت مراسلونا في لبنان أن مناطق في الجنوب شهدت، مساء السبت، تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وضربات مدفعية وتفجيرات ميدانية طالت نطاقا جغرافيا واسعا من البلدات الحدودية.

المحلل رون بن يشاي ذكر أن إسرائيل تراقب وتستعد، في انتظار لحظة قد تنفجر فيها كل الجبهات دفعة واحدة، مع مخاوف من انفجار غير محسوب في الضفة الغربية وإعادة بناء قدرات حماس في غزة. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أن بنيامين نتنياهو أمر الجيش بمهاجمة أهداف لحزب الله في لبنان بقوة. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر إسرائيلية أن تفاهمات وقف النار مع لبنان مهددة بالانهيار بسبب ما وصفته بـ'خروقات' حزب الله.

القناة 15 الإسرائيلية أفادت بتوقع سفر نتنياهو إلى واشنطن خلال أسبوعين ونصف للمشاركة في قمة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون





