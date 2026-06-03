إسرائيل تمديد اعتقال لاعبة كرة القدم الفلسطينية رند الحلواني حتى الجمعة

مددت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، اعتقال لاعبة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم للسيدات رند الحلواني حتى الجمعة المقبل. وأفادت محافظة القدس في بيان أن إسرائيل قررت تمديد اعتقال اللاعبة الوطنية رند الحلواني حتى الجمعة. وفي سياق متصل، أفاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بأن قوات الاحتلال اعتقلوا اللاعبة السابقة في المنتخب الوطني للسيدات نتالي أبو دية، بعد مداهمة سكنها. وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا متواصلًا منذ اندلاع الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما في ذلك عمليات القتل والاعتقال والهدم والتوسع الاستيطاني.

مددت السلطات ال إسرائيل ية، الأربعاء، اعتقال لاعبة المنتخب ال فلسطين ي لكرة القدم للسيدات رند الحلواني حتى الجمعة المقبل. وقالت محافظة القدس في بيان تلقته الأناضول نسخة منه، إن إسرائيل قررت تمديد اعتقال لاعبة المنتخب الوطني رند الحلواني حتى الجمعة.

وأوضحت أن الحلواني استُدعيت الثلاثاء إلى التحقيق في مركز شرطة"تل بيوت" غرب مدينة القدس، قبل أن يتم اعتقالها وتحويلها إلى المحكمة، التي قررت تمديد احتجازها لعدة أيام. وفي سياق متصل، أفاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بأن"قوات الاحتلال اعتقلوا، الثلاثاء، اللاعبة السابقة في المنتخب الوطني للسيدات نتالي أبو دية"، وهي طالبة في جامعة بيرزيت شمالي رام الله، وذلك عقب مداهمة سكنها. وأضاف الاتحاد أنه جرى كذلك اعتقال اللاعبة رند الحلواني بعد استدعائها للتحقيق في مركز شرطة"تل بيوت" في القدس.

وأشار إلى أن"هذه التطورات تأتي في ظل استمرار قيود تفرضها سلطات الاحتلال على حركة الرياضيين الفلسطينيين"، من بينها منع اللاعب مصعب أبو سالم من السفر إلى إيطاليا برفقة بعثة"نجوم فلسطين"، بعد توقيفه على معبر الكرامة والتحقيق معه قبل منعه من المغادرة. ومنعت السلطات الإسرائيلية أبو سالم من السفر إلى إيطاليا برفقة منتخب"نجوم فلسطين"، للعب مباراة إنسانية وتضامنية أمام منتخب"نجوم نابولي"، في فعالية تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز قيم التضامن الإنساني والرياضي، وفق وسائل إعلام.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا منذ اندلاع الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشمل عمليات قتل واعتقال وهدم وتوسع استيطاني. ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى لمقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666، واعتقال 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، حسب المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني.

وفي العام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب منها





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إسرائيل اعتقال لاعبة كرة القدم فلسطين القدس الضفة الغربية إبادة صهيونية هجرة 1948

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