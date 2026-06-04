إسرائيل ولبنان يقتربان من وقف إطلاق النار وسط تصعيد إسرائيلي وإيران-أميركا

الجيش الإسرائيلي يطلق إنذارات خايبة في شمال البلاد بعد رصد طائرة معادية، وتُعقد محادثات في واشنطن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. في الوقت نفسه، ترد الولايات المتحدة على هجمات إيرانية على الكويت والبحرين، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي في صبيحة الخميس عن إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل ، قرب الحدود مع لبنان ، عقب رصد ما وصفه "تسللاً جواً لطائرة معادية" في منطقة كفار يوفال.

وأوضح البيان الصادر على حساب الجيش في تطبيق "تلغرام" أن طائرة معروضة كهدف جوي مشبوه تم رصدها، لكن العملية انتهت دون وقوع إصابات أو أضرار. وبعد ذلك تم تفعيل إنذارات مماثلة في منطقة عرب العرامشة على الحدود اللبنانية، ثم أعلن الجيش لاحقاً أن ذلك كان نتيجة خطأ في نظام التعرف على الهدف، مؤكداً أن الحادث لم يتسبب بأية خسائر بشرية.

في سياق متصل، اتفقت إسرائيل ولبنان على توقيع وقف إطلاق النار، وفق بيان مشترك صدر عقب محادثات جرت في واشنطن بحضور سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر وسفيرة لبنان لدى البيت الأبيض ندى حمادة، إضافة إلى رئيس موظفي وزارة الخارجية الأميركية دانيال هولر. وقد شمل الاتفاق إنشاء "مناطق تجريبية" على طول الحدود، يسيطر عليها الجيش اللبناني حصراً، مع استبعاد أي فصائل غير حكومية من المشاركة.

تم الاتفاق كذلك على استئناف محادثات حول "المسارات السياسية والأمنية" في الأسبوع الذي يبدأ في 22 حزيران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يضمن استقراراً دائماً على الحدود. على صعيد آخر، شددت الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية بعد سلسلة من الضربات الأمريكية على جزيرة قشم وقرب مضيق هرمز، ردًا على هجمات صاروخية وإسقاط طائرات مسيرة تستهدف منشآت أمريكية.

وفي الرد، أطلقت طهران صواريخ وبالستيات على الكويت والبحرين، مما أسفر عن مقتل أحد المقيمين الهنديين وإصابة 63 شخصاً، بالإضافة إلى تدمير مرافق في مطار الكويت وتسبب أضرار في منشآت حيوية. وقد طالبت الكويت دبلوماسيي إيران بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة، بينما أعلنت البحرين عن اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدة طائرات مسيرة استهدفت الأعيان المدنية.

وفي خضم هذه التوترات، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مجنون" في إطار محاولاته للضغط على لبنان للالتزام بوقف إطلاق النار، مستنداً إلى ضمانات أميركية بوجود مراقبة دولية على الحدود. كما أشار إلى استعداد واشنطن لعقد لقاء مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، الإمام الخميني، شريطة تحقيق اتفاق يوقف انتشار الأسلحة النووية الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ثلاثة نماذج لفرق مراقبة دولية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد سحب قوات "اليونيفيل" بحلول نهاية العام. تستمر المفاوضات بين الجانبين الإقليميين تحت رعاية أمريكية، حيث عقد المفاوضون اللبنانيون والإسرائيليون جولة رابعة من الجلسات في واشنطن، ساعين إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيع نطاقه بإجراءات إضافية تشمل آليات مراقبة وتفتيش مستمرة.

وتُظهر هذه التطورات أن المنطقة تقف على مفترق طرق حاسم، حيث يتداخل الجوانب العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية في مسار يحدد مستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط





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