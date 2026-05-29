إسرائيل وروسيا في قائمة سوداء للأمم المتحدة

أضافت الأمم المتحدة إسرائيل وروسيا إلى قائمة سوداء تضم الدول المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي في الصراعات.

أضافت الأمم المتحدة ، اليوم الجمعة، إسرائيل و روسيا إلى قائمة سوداء تضم الدول المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي في الصراعات . وتضمنت القائمة الدول التي تعتبرها الأمم المتحدة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي ، في الصراعات .

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أدانت الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في الصراعات، بما في ذلك العنف الجنسي، في تقرير سنوي قدمته إلى مجلس الأمن. وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان التي أدانتها الأمم المتحدة في التقرير العنف الجنسي، والقتل، والتعذيب، والاختفاء القسري، والاستهداف الممنهج للشباب والنساء والمناطق الحضرية. وتشدد الأمم المتحدة على أهمية حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأطفال والنساء، في الصراعات.

وتسعى الأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة العنف الجنسي والانتهاكات الأخرى ل حقوق الإنسان في الصراعات





