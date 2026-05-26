إسرائيل: اقتحامات وتخريب في الضفة الغربية

استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، مما أدى إلى اصابة طفلين فلسطينيين. كما تم اقتحام بلدة بني نعيم، وتخريب سياج وأشجار وكابل كهرباء في مسافر يطا. بالإضافة إلى ذلك، حاول مستوطنون إحراق محاصيل زراعية شرق نابلس.

بالإضافة إلى ذلك، حاول مستوطنون إحراق محاصيل زراعية شرق نابلس. وفقًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نقل طاقم إسعاف تابع لها طفلا يبلغ 13 عاما، أصيب برصاص مطاطي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي. في مسافر يطا، قال الناشط أسامة مخامرة إن مستوطنين خربوا سياجا وقطعوا أشجارا في خربة أم الخير. بالإضافة إلى ذلك، اعتدى مستوطنون على فلسطينيين في المنطقة، فيما تدخل الجيش الإسرائيلي بإطلاق قنابل صوت باتجاههم.

وفي مسافر يطا أيضا، أفاد مخامرة بأن مستوطنين قطعوا كابلا يمد منزلا فلسطينيا بالكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية. وشمالي الضفة، قال ناصر اشتية إن مستوطنين اقتحموا أراضي القرية وحاولوا إحراق محاصيل زراعية. في أبريل/ نيسان الماضي، نفذ مستوطنون 540 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وفقًا لتقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين، لا سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. وأسفر التصعيد في الضفة عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفقًا لمعطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، الاثنين





