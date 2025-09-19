إسبانيا وتقويض العلاقات مع إسرائيل: نظرة عامة على التغييرات السياسية والاقتصادية

يسلط هذا التقرير الضوء على التغييرات الكبيرة في العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل، من خلال تحليل القرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية في أعقاب الصراع في غزة. ويستعرض التقرير التوترات المتزايدة في العلاقات، والتأثيرات الاقتصادية، والآثار السياسية على الساحة الداخلية والدولية. كما يتناول التقرير التحديات التي تواجهها إسبانيا في تقليل اعتمادها على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى ردود الفعل المختلفة من الأحزاب السياسية الإسبانية والاتحاد الأوروبي.

قبل اندلاع التوترات في الشرق الأوسط، كانت العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين إسبانيا و إسرائيل وطيدة، حيث شهد حجم التجارة الثنائية نمواً مطرداً على مدار العشرين عاماً الماضية، وخاصة مع اعتماد إسبانيا على التكنولوجيا العسكرية ال إسرائيل ية. ومع ذلك، بدأت إسبانيا في اتخاذ خطوات لتقليل اعتمادها على إسرائيل في هذا المجال، مدفوعة بتطورات سياسية وإنسانية.

بدأت وزارة الدفاع الإسبانية إجراءات لإلغاء عقود تسلح مع شركات إسرائيلية، لكنها واجهت صعوبات تقنية واستراتيجية في التخلي الكامل عن التكنولوجيا الإسرائيلية. ونقلت الصحف عن مصادر في وزارة الدفاع قولها إن إسبانيا قد تكون عرضة للخطر إذا توقفت عن شراء التكنولوجيا الإسرائيلية، مما يشير إلى تعقيد عملية التحول. في سياق متصل، طالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا الدول الأوروبية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة، في إشارة إلى القلق المتزايد بشأن الأزمة الإنسانية.\في مايو 2024، اعترفت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز بدولة فلسطينية، في خطوة تعكس تغيراً في الموقف الإسباني تجاه القضية الفلسطينية. وبعد شهر، أصبحت إسبانيا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وعلاوة على ذلك، استخدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصف الإبادة الجماعية لوصف الأوضاع في غزة، وهو مصطلح ترفضه إسرائيل بشدة. وأعلنت الحكومة الإسبانية حظراً على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك إلغاء عقد بقيمة 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية التصميم. كما ألغت وزارة الدفاع صفقة شراء 168 قاذفة و1680 صاروخا مضادا للدبابات من شركة رافائيل الإسرائيلية بقيمة 287.5 مليون يورو. وألغت وزارة الداخلية الإسبانية عقداً لشراء ذخيرة بقيمة 6.8 ملايين يورو من شركة إسرائيلية، بضغط من حزب سومار اليساري. كما قررت مدريد إغلاق موانئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل. ويهدف ذلك إلى الضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في غزة وإدخال المساعدات دون قيود، والسير في مسار حل الدولتين. امتدت قرارات الحكومة الإسبانية لتشمل أيضاً المجالين الرياضي والثقافي، حيث دعا سانشيز إلى حظر رياضي على إسرائيل واستبعادها من المسابقات الدولية.\في المقابل، كشف مركز ديلاس للأبحاث أن الحكومة الإسبانية منحت منذ بداية حرب غزة، 46 عقداً بقيمة تفوق مليار يورو لشركات إسرائيلية، مما أثار تساؤلات حول اتساق السياسة الإسبانية. وأشار إدواردو ميلرو، المشارك في إعداد التقرير، إلى أن الحكومة كذبت ولم يكن هناك أي تعهد، بل مجرد دعاية. ومع ذلك، ردت وزارة الداخلية الإسبانية مؤكدة أنها أوفت بالتزامها بحظر بيع أو شراء أسلحة إسرائيلية، وأن التقرير تضمن عقوداً أعلنت الحكومة أنها ستنهيها. استضافت مدريد مؤتمراً ضم دولاً بينها مصر والأردن وقطر والسعودية وتركيا ودول أوروبية اعترفت بدولة فلسطينية، في إشارة إلى سعي إسبانيا للعب دور دبلوماسي في المنطقة. على الصعيد الداخلي، صعدت المعارضة اليمينية انتقاداتها للحكومة، متهمة إياها بالفشل في إدارة الاحتجاجات المرافقة لطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، بينما اتهمها حزب فوكس اليميني المتطرف بالسعي إلى العنف في الشوارع للحفاظ على السلطة. إضافة إلى ذلك، انتقدت منظمات حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي لعدم اتخاذ إجراء لوقف اتفاقية التجارة مع إسرائيل. وتعكس هذه التطورات تحولاً كبيراً في العلاقات الإسبانية الإسرائيلية، مدفوعاً بمخاوف إنسانية وسياسية واقتصادية





