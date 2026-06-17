إسبانيا تكشف شبكة دولية لتهريب الملابس الرياضية المقلدة وضبط 66 ألف قميص

عملية أمنية واسعة في إسبانيا تكشف شبكة دولية متخصصة في تهريب وترويج الملابس الرياضية المقلدة، وتفضي إلى ضبط 66 ألف قميص واعتقال 95 شخصا بالتنسيق مع يوروبول وإنتربول.

نفذت السلطات الإسبانية عملية أمنية واسعة لكشف شبكة دولية متخصصة في تهريب وترويج الملابس الرياضية المقلدة، حيث أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المزورة واعتقال العشرات في مدن متعددة.

وجاءت العملية بالتنسيق مع منظمتي يوروبول وإنتربول، وامتدت لتشمل 15 مداهمة لتفتيش مستودعات ومنازل ومخازن وأسواق شعبية في كل من مدريد وبرشلونة وخيرونا ومالقة إضافة إلى بلديتي إلشي ودينيا في مقاطعة أليكانتي. وركزت العمليات بشكل خاص على إقليمي برشلونة وجيرونا، حيث تم حجز 17 ألف قطعة ملابس رياضية مزيفة، أغلبها قمصان خاصة بالمنتخبات الوطنية والأندية يلعب لها نجوم كرة القدم المعروفين عالميا، مثل كيليان مبابي ولامين يامال، وكانت قمصان المنتخب الإسباني من بين الأكثر ضبطا.

بدأت التحقيقات في شهر أبريل الماضي بعد رصد تدفق هائل للمنتجات المقلدة المتجهة إلى إسبانيا، حيث بلغ مجموع أوزانها 16 طنا. وقد قدر رسميا أن الأرباح غير المشروعة المتوقعة من بيع هذه البضائع في السوق السوداء يمكن أن تصل إلى مليوني يورو، بينما تسبب خسائر مالية للمنافذ والقنوات التجارية الرسمية المرخصة تقدر بنحو 7 ملايين يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي ضمن فعاليات "المنصة المتعددة التخصصات الأوروبية لمكافحة التهديدات الإجرامية"، والتي تهدف إلى الحد من انتشار السلع المزيفة أثناء الفعاليات الرياضية الكبرى، مثل بطولة كأس العالم الحالية. وشددت السلطات الإسبانية على أن التحقيقات لا تزال جارية ومفتوحة، مشيرة إلى بيان مكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي الصادر يوم الثلاثاء الماضي، والذي حذر من أن تجارة السلع المقلدة تتسبب في خسائر سنوية تتجاوز 1.2 مليار يورو في قطاعات حيوية داخل إسبانيا.

وتؤكد هذه الواقعة على استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالمنتجات المزورة، وتكشف عن حجم الشبكات المنظمة التي تستغل الأحداث الرياضية العالمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الاقتصاد الوطني والعلامات التجارية المعتمدة





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