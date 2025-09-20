إسبانيا والسعودية.. جهود مشتركة لوقف العنف في غزة وتعزيز السلام، والسعودية في الأمم المتحدة

تستعرض المقالة جهود إسبانيا والسعودية في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مشاركة المملكة في أعمال الأمم المتحدة و انتخابها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن إسبانيا تعمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية لوقف أعمال العنف والقتل والكارثة الإنسانية في قطاع غزة ، وذلك في سياق السعي لتعزيز أمل جديد للسلام في المنطقة. وأشار الوزير إلى أن التعاون بين البلدين يرتكز على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، تحقيقًا للحلّ العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وفي تصريح له، أوضح ألباريس أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية حتى يتم قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى العمل على إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة على أرض الواقع في كل من غزة والضفة الغربية، مع التأكيد على ضرورة أن تتمتع هذه الدولة بسلطة فلسطينية موحدة، ولها منفذ على البحر، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أعرب الوزير عن استعداد إسبانيا لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مع التشديد على أهمية الحصول على ضمانات أمريكية لترجمة رؤية الرئيس السابق دونالد ترامب حول كيفية حل الأزمة الروسية الأوكرانية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين إسبانيا والسعودية، وصف ألباريس المملكة بأنها الشريك التجاري الأهم لإسبانيا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا على أن تعزيز الشراكة بين البلدين يخدم المصالح المشتركة، وأن السعودية تعد شريكًا إقليميًا رئيسيًا لإسبانيا على المستوى الدبلوماسي، معربًا عن التطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بينهما إلى مستويات أعلى في المستقبل القريب.\في سياق متصل، يتابع لبنان بقلق بالغ التطورات المتسارعة في المنطقة، معربًا عن خشيته من تصعيد نوعي إسرائيلي محتمل، يترافق مع توسع الغارات والعمليات العسكرية في الأيام الأخيرة. وتأتي هذه المخاوف في ظل التحذيرات المتزايدة بالإخلاء، والتي أدت بالفعل إلى سقوط ضحايا وجرحى. وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن لقاء مرتقب مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، والتي ستستضيفها كوريا الجنوبية في الشهر المقبل. وفي سياق آخر، يعود بنا التاريخ إلى الوراء، حيث ذكرت مصادر إخبارية أن غازي كنعان، مسؤول المخابرات السورية في لبنان، قد استدعى جورج حاوي الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني وإلياس عطا الله منسق عمليات 'جبهة المقاومة الوطنية'.\من جهة أخرى، غادر الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إلى نيويورك لترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويضم الوفد السعودي عددًا من كبار المسؤولين، بما في ذلك الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي. وخلال مشاركتها في أعمال الجمعية العامة، تستضيف المملكة عدة مبادرات واجتماعات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية والإنسانية والتنموية. وتشمل هذه المبادرات رئاسة 'المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين' على مستوى القادة، بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري لـ'التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين'. كما سيشارك وزير الخارجية وأعضاء الوفد السعودي في احتفالية الأمم المتحدة بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيسها، وعدة اجتماعات رسمية أخرى، بهدف تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود تحقيق التنمية المستدامة. هذا بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية التي سيجريها الوفد السعودي مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي سياق منفصل، انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السعودية، لتكون عضواً في مجلس محافظيها لدورته القادمة حتى عام 2027، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في دور المملكة الفعال والبناء في مجال الطاقة الذرية، وسعيها المستمر لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق السلام والتنمية العالميين. الجدير بالذكر أن السعودية شغلت مقعدًا في مجلس المحافظين في الفترة من 2022 إلى 2024





