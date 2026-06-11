إساءة للدولة الشقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي: مواطن يُحال إلى النيابة العامة

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تدعو إلى عدم الإساءة للدول الشقيقة والصديقة وقياداتها ورموزها، وتؤكد على تطبيق الإجراءات النظامية بحق مرتكبي المخالفات، في إطار دورها في مراقبة المحتوى الإعلامي وضمان الالتزام بالضوابط والأنظمة.

استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مواطنًا أساء لإحدى الدول الشقيقة عبر مساحة صوتية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، واستكملت الإجراءات النظامية بحقه بإحالته إلى النيابة العامة.

وأوضحت الهيئة أن الجهة المختصة رصدت في 6 يونيو 2026 محتوى مخالفًا تضمن التعرض لرموز وقيادات دولة شقيقة، مشيرةً إلى أن المخالفة أُحيلت إلى النيابة العامة بتاريخ 8 يونيو، لكونها تُعد جريمة معلوماتية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأكدت الهيئة أن الأنظمة المعمول بها تحظر كل ما من شأنه الإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة وقياداتها ورموزها، أو الإخلال بالأنظمة.

وشددت على استمرارها في رصد المحتوى المخالف وتطبيق الإجراءات النظامية بحق مرتكبيه، انطلاقًا من دورها في مراقبة المحتوى الإعلامي وضمان الالتزام بالضوابط والأنظمة





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