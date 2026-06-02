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إزالة تمثال ليونيل ميسي الضخم في كالكوتا الهندية لأسباب تتعلق بالسلامة الإنشائية

الرياضة News

إزالة تمثال ليونيل ميسي الضخم في كالكوتا الهندية لأسباب تتعلق بالسلامة الإنشائية
كالكوتاتمثال ميسيهند
📆6/2/2026 10:50 AM
📰RTARABIC
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أزالت سلطات كالكوتا الهندية تمثالا عملاقا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد مخاوف من عدم استقراره الإنشائي بسبب العواصف. التمثال كان قد تم-installation قبل خمسة أشهر فقط.

أزالته السلطات في ولاية كالكوتا ال هند ية التمثال الضخم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن أثارت سلامته الإنشائية مخاوف متزايدة خصوصا بعد العواصف التي ضربت المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

كان هذا التمثال، الذي بلغ ارتفاعه حوالي واحد وعشرين مترا أي ما يعادل سبعة أمتار، يجسد ميسي وهو يرفع كأس العالم بعد فوز الأرجنتين بلقب مونديال 2022. وقد تم تدشينه في نهاية عام 2025 خلال جولة GOAT Tour التي حملت اسم النجم الأرجنتيني في الهند. أظهرت الفحوصات التي أجراها مهندسو دائرة الأشغال العامة مشكلات تتعلق بالاستقرار والتوازن الهيكلي للتمثال مما دفع السلطات إلى اعتباره خطرا محتملا على المارة.

نفذت عملية الإزالة باستخدام رافعات هيدروليكية وحبال تثبيت خاصة قبل نقل التمثال إلى مستودع حكومي في منطقة باغوياتي حيث سيتم إبعاده عن الأنظار لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن موقعه الجديد

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كالكوتا تمثال ميسي هند سلامة恩نشائية كأس العالم 2022

 

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