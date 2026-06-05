إزالة تطبيق MAX الروسي من متجر آبل بسبب العقوبات

تمت إزالة تطبيق المراسلة الروسي MAX من متجر App Store التابع لشركة آبل، وذلك امتثالاً لقواعد العقوبات، وقد أثار ذلك قلق المستخدمين وجعلهم بحاجة إلى فتح التطبيق يدوياً لتلقي الإشعارات.

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة VK الروسية المطورة لتطبيق المراسلة الشهير MAX أنها أزالت التطبيق من متجر آبل للتطبيقات App Store امتثالاً لقواعد ال عقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الشركة في بيان لهيئة الإذاعة البريطانية باللغة الروسية أنها تلتزم بقوانين الدول التي تعمل فيها، وأن إزالة التطبيق جاءت نتيجة للعقوبات التي تمنع تقديم الخدمات للمستخدمين في روسيا. لم تحدد الشركة طبيعة هذه العقوبات بالتفصيل، لكنها أكدت أن الخطوة جاءت امتثالاً للوائح الدولية التي تفرضها الدول الغربية. ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه تطبيق MAX إقبالاً كبيراً من المستخدمين داخل روسيا وخارجها، حيث بلغ عدد مشتركي قنواته أكثر من 300 مليون مشترك حتى شهر مايو الماضي.

وقد لاحظ المستخدمون منذ الثالث من شهر يونيو الجاري أن تطبيق MAX أصبح غير متوفر في متجر آبل الرسمي، كما توقف التطبيق عن إرسال الإشعارات لمستخدمي نظام iOS. وأوضح الفريق المشرف على التطبيق أن هذا الأمر يحدث بسبب أن نظام iOS يقوم بإلغاء رمز التحقق المستخدم لإرسال الإشعارات بمجرد حذف التطبيق من المتجر، مما يؤدي إلى انقطاع وصول الرسائل والمكالمات الجديدة إلا بعد فتح التطبيق يدوياً. وأوصى المطورون المستخدمين بفتح التطبيق بشكل دوري لضمان وصول الرسائل.

ويمكن تحميل تطبيق MAX من متاجر تطبيقات أخرى مثل RuStore، وGoogle Play، وHuawei AppGallery، وSamsung Store، وXiaomi Store، وVivo Store، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للتطبيق. كما يمكن للمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة آبل الاستمرار في استخدام التطبيق دون حذفه، ولكنهم قد يواجهون مشاكل في الإشعارات مستقبلاً.

يذكر أن شبكة VK الروسية أطلقت أول نسخة اختبارية من تطبيق MAX في شهر مارس من العام الماضي، ولقي التطبيق إقبالاً كبيراً من المستخدمين بفضل ميزاته المتنوعة التي تشمل إرسال الرسائل النصية والصوتية، وإجراء المكالمات الصوتية ومرئية، وإنشاء القنوات والاشتراك فيها. كما يتمتع المستخدمون في روسيا بميزة الهوية الرقمية المدمجة التي تسمح لهم بإثبات هويتهم في الفنادق وبعض المتاجر دون الحاجة إلى إبراز وثائق ورقية، بالإضافة إلى الوصول إلى خدمات التطبيق الحكومي الموحد Gosuslugi.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة سبير الروسية مؤخراً عن إطلاق محطة دفع طرفية جديدة باسم نيو مزودة بذكاء اصطناعي مدمج، والتي تصفها الشركة بأنها الأولى من نوعها في العالم. ويهدف تطبيق MAX إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين من الاحتيال، حيث أضاف ميزات جديدة لتأمين البيانات ومنع الاختراقات. وتأتي هذه الخطوات في سياق المنافسة الشديدة مع تطبيقات المراسلة العالمية مثل تيليجرام وواتساب، وسط تضييق الخناق على الخدمات الروسية في الأسواق الغربية





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تطبيق MAX روسيا آبل عقوبات متجر التطبيقات

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