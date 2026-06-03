إرلينغ هالاند ولوكا زيدان... على خطى الآباء في كأس العالم

يستعرض تقرير فيفا قائمة من اللاعبين الذين يشاركون في مونديال 2026 على خطى آبائهم، بينهم إرلينغ هالاند ولوكا زيدان وفرنسيسكو كونسيساو، في ظاهرة عائلية مميزة.

أبرز تقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) قائمة من اللاعبين الذين يسيرون على خطى آبائهم في المشاركة ب كأس العالم ، مع انطلاق مونديال 2026. يأتي ذلك بعد أن شهدت البطولة على مر تاريخها 27 حالة لأب وابنه خاضا النهائيات، بينهم عائلات شهيرة مثل مالديني وتورام وشمايكل.

ويتوقع فيفا أن يرتفع العدد هذا الصيف، بفضل مواهب شابة تفرض نفسها في التشكيلات. من أبرزهم سيباستيان برهالتر، نجل المدافع الأمريكي السابق غريغ برهالتر، الذي تألق مع منتخب بلاده في 2002 و2006. سيباستيان، البالغ 22 عاما، انضم للمنتخب الأمريكي في 2025 وسجل هدفا في الفوز الكبير على أوروغواي 5-1، مما جعله ضمن حسابات المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

يبرز أيضا فرنسيسكو كونسيساو، نجل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، رغم قصر قامته (165 سم)، إذ سجل هدف الفوز على التشيك في يورو 2024 وآخر على ألمانيا في نصف النهائي. وتضم القائمة لي تايسوك، نجل الكوري الجنوبي لي يوليونغ، الذي يتميز بقدرات هجومية رغم مركزه كظهير أيسر، وقد سجل هدف الفوز على غانا في نوفمبر. أنغوس جان، نجل حارس اسكوتلندا الأسبق برايان جان، أصبح الحارس الأساسي لاسكوتلندا منذ 2023 رغم معاناته من إصابة في الركبة.

وفي النرويج، يترقب الجميع إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي ونجل ألفي هالاند الذي شارك في مونديال 1994. إرلينغ يستعد لاختبار صعب في المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والسنغال، في أول ظهور للنرويج منذ 28 عاما. جاستن كلويفرت، نجل الهولندي باتريك كلويفرت، تألق مع بورنموث في موسم 2024-2025 وضمه رونالد كومان للمنتخب رغم الإصابات. جوليانو سيميوني نجل الأرجنتيني دييغو سيميوني، يلعب دورا محوريا في أتلتيكو مدريد وسجل هدفا في فوز الأرجنتين على البرازيل 4-1 في 2025.

كريستيان ثورستفيت، نجل النرويجي إريك ثورستفيت، كان حاسما في تأهل النرويج بكأس العالم بعد الفوز على إيطاليا 4-1. وأخيرا لوكا زيدان، الابن الثاني لزين الدين زيدان، الذي غير جنسيته ليمثل الجزائر بعد أن لعب مع فرنسا في كأس العالم للشباب. ويؤكد التقرير أن هذه الأسماء ليست سوى بداية لظاهرة آباء وأبناء في المونديال، مع توقعات بمزيد من الحالات في المستقبل. إلى جانب ذلك، أكد ديدييه ديشان مدرب فرنسا جاهزية كيليان مبابي رغم موسمه الصعب مع ريال مدريد.

كما صرح أمادو أونانا لاعب بلجيكا باستعداده للعب في الدفاع إذا لزم الأمر. تستمر الروابط العائلية في تشكيل أجيال جديدة من النجوم، مما يضفي بعدا إنسانيا على البطولة العالمية. فمع كل نسخة، تظهر قصص ملهمة تجمع بين الأب والابن، وتذكرنا بأن الموهبة قد تكون وراثية أحيانا. ويبقى السؤال: هل يستطيع هؤلاء الأبناء مجاراة إنجازات آبائهم؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة





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كأس العالم آباء وأبناء إرلينغ هالاند لوكا زيدان فيفا

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