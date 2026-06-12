إدراج تاريخي لشركة سبيس إكس في وول ستريت يرفع قيمة الشركة إلى 1.8 تريليون دولار

سبيس إكس تكتسح الأسواق العالمية بطرح عام ضخم يتجاوز سجلات أرامكو، مما يؤدي لزيادة ثروة إيلون ماسك إلى نحو 982 مليار دولار وسط تحذيرات من تقلبات سعرية.

شهدت الأسواق المالية العالمية في وول ستريت حدثاً تاريخياً غير مسبوق مع بدء تداول أسهم شركة سبيس إكس ، الشركة الرائدة في مجال الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك .

وقد قامت الشركة بإصدار 555.6 مليون سهم بسعر محدد بلغ 135 دولاراً للسهم الواحد، لتبدأ رحلتها في البورصة اليوم الجمعة بعد ساعات قليلة من افتتاح الأسواق. هذا الإدراج لم يكن مجرد عملية مالية عادية، بل كان إعلاناً عن وصول القيمة السوقية لشركة سبيس إكس إلى مستوى مذهل يقارب 1.8 تريليون دولار، وهو رقم يضعها في مصاف أضخم الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، مما يعكس الثقة الهائلة من قبل المستثمرين في مستقبل تكنولوجيا الفضاء والخدمات التي تقدمها الشركة مثل مشروع ستارلينك للإنترنت الفضائي.

من الناحية المالية الشخصية، أدى هذا التقييم المرتفع إلى قفزة هائلة في صافي ثروة إيلون ماسك، حيث تشير تقديرات مجلة فوربس إلى أن ثروته زادت بمقدار 188 مليار دولار نتيجة هذا الإدراج، لتصل ثروته الإجمالية إلى نحو 982 مليار دولار، وهو رقم يقربه بشكل كبير من أن يصبح أول تريليونير في التاريخ البشري. ورغم هذا الطرح العام، حرص ماسك على تصميم هيكل ملكية يضمن له السيطرة الكاملة والمطلقة على قرارات الشركة، حيث تمنحه هيكلية الأسهم حقوق تصويت معززة تتجاوز 80 بالمئة من إجمالي القوة التصويتية، مما يعني أن رؤيته الاستراتيجية وطموحاته في استعمار المريخ وتطوير مركبات ستار شيب ستظل هي المحرك الأساسي للشركة دون تدخلات قد تفرضها مجالس الإدارة التقليدية أو ضغوط المساهمين الخارجيين.

وفي مقارنة مع السجلات التاريخية للاكتتابات العامة، نجحت سبيس إكس في جمع مبلغ ضخم قدره 75 مليار دولار يوم الخميس، وهو إنجاز مالي حطم الرقم القياسي السابق الذي كانت تحتفظ به شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو، والتي جمعت حوالي 30 مليار دولار عند طرحها في عام 2019. هذا الفارق الشاسع يبرز التحول في اهتمامات الرأسمالية العالمية من قطاع الطاقة التقليدية إلى قطاع التكنولوجيا المتقدمة واقتصاد الفضاء.

ومع ذلك، لم يخلُ هذا الزخم من تحذيرات جدية؛ حيث أطلقت هيئات الاستثمار الدولية صرخات تنبيه بشأن التقلبات الحادة التي عادة ما تصاحب الأسهم الجديدة بعد الاكتتاب العام. وأشارت هذه الهيئات إلى أن سهم سبيس إكس قد يمر بموجات من التذبذب السعري غير المعتاد في الأيام الأولى من التداول، مما قد يعرض صغار المستثمرين لمخاطر خسائر مالية سريعة.

وللحد من هذه المخاطر، أشار الخبراء إلى أن الوسطاء الماليين قد لا يقبلون أوامر السوق المباشرة، التي تتيح الشراء بالسعر الحالي فوراً، بل سيضطر المستثمرون إلى تحديد حدود سعرية دقيقة لعمليات البيع والشراء. ورغم أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المتداولين من القفزات السعرية المفاجئة، إلا أن الوسطاء حذروا من وجود ثغرات قد تسمح بالتحايل على هذه الحدود السعرية، داعين الجمهور إلى توخي أقصى درجات الحذر والدراسة المتأنية قبل الدخول في هذه المراهنة المالية الكبرى.

إن هذا التحول في مسار سبيس إكس من شركة خاصة إلى شركة عامة يمثل بداية عصر جديد من التمويل الضخم لمشاريع استكشاف الفضاء، حيث ستوفر هذه السيولة المليارية القدرة على تسريع الابتكار التقني وتقليل تكلفة الوصول إلى المدارات الأرضية والخارجية





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